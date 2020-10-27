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27.10.2020 19:58
Рубрика: Экономика

Индекс предпринимательской уверенности в РФ один из самых высоких в Европе

Текст: Елена Манукиян

Индекс предпринимательской уверенности в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах в октябре задержался на уровне сентября и составил -3 и -5 процентов соответственно , сообщили в Росстате.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Даже при исключении сезонного фактора, который также играет немаловажную роль в деловой активности организаций, депрессивное состояние промышленных отраслей сохраняется. Руководители предприятий отмечают пониженный спрос на свою продукцию. Так, почти четверть от общего объема заказов не добирают в обрабатывающих отраслях, и треть - в добывающих. Среди факторов, ограничивающих рост производства, руководители предприятий называют неопределенность экономической ситуации, недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке, высокий уровень налогообложения.

Тем не менее, более 70% опрошенных считают экономическую ситуацию в своей организации удовлетворительной. При этом ее улучшения в ближайшие полгода ожидают 17% из числа представителей отраслей по добыче полезных ископаемых и 23% их тех, кто занят в обрабатывающей промышленности. В том, что ситуация может ухудшиться, уверены 8 и 11 процентов опрошенных соответственно.

При этом индекс предпринимательской уверенности в России остается одним из самых высоких в Европе.

Экономика Бизнес Правительство Минэкономразвития Росстат

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