Индекс предпринимательской уверенности в РФ один из самых высоких в Европе

Индекс предпринимательской уверенности в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах в октябре задержался на уровне сентября и составил -3 и -5 процентов соответственно , сообщили в Росстате.

Даже при исключении сезонного фактора, который также играет немаловажную роль в деловой активности организаций, депрессивное состояние промышленных отраслей сохраняется. Руководители предприятий отмечают пониженный спрос на свою продукцию. Так, почти четверть от общего объема заказов не добирают в обрабатывающих отраслях, и треть - в добывающих. Среди факторов, ограничивающих рост производства, руководители предприятий называют неопределенность экономической ситуации, недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке, высокий уровень налогообложения.

Тем не менее, более 70% опрошенных считают экономическую ситуацию в своей организации удовлетворительной. При этом ее улучшения в ближайшие полгода ожидают 17% из числа представителей отраслей по добыче полезных ископаемых и 23% их тех, кто занят в обрабатывающей промышленности. В том, что ситуация может ухудшиться, уверены 8 и 11 процентов опрошенных соответственно.

При этом индекс предпринимательской уверенности в России остается одним из самых высоких в Европе.