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27.10.2020 14:11
Рубрика: В мире

Иностранцам будут доплачивать за переезд в итальянскую деревню

Текст: Нива Миракян (Рим)
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Пандемия серьезно отразилась на жизнеспособности небольших городов и деревень Италии, жители которых массово начали переезжать в крупные населенные пункты, чтобы пережить трудные времена. Власти средневековой деревни Санто-Стефано-ди-Сессанио (область Абруццо) решили не ждать у "моря погоды" и сделали ставку на эмигрантов.

Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI
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В настоящий момент в Санто-Стефано-ди-Сессанио проживают 115 человек, однако только 13 из них моложе 20 лет, а 41 - старше 65 лет. Обеспокоенная депопуляцией администрация городка предлагает иностранным переселенцам гранты в размере 20 тысяч евро (примерно 1,8 млн рублей), которые предназначены для открытия бизнеса. Кроме того, им будут платить каждый год по 8 тысяч евро (примерно 720 тысяч рублей) в течение первых трех лет.

По соглашению с властями деревни эмигранты должны будут прожить в Санто-Стефано 5 лет и запустить там собственный бизнес, так как городок остро нуждается в развитии туризма, спорта, культуры и продовольственной промышленности. Есть также потребность в жителях с техническим навыками, уборщиках, продавцах и провизорах. Как отметается, участнику социального эксперимента должно быть от 18 до 40 лет. Если у заявителя нет гражданства Европейского союза, он должен быть обладателем статуса долгосрочного резидента.

Заявки на участие в гранте можно подать через сайт муниципалитета до 15 ноября.

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