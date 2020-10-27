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27.10.2020 18:41
Рубрика: Власть

Продолжение работы над бюджетом 2021 года

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8297)
В среду Государственная Дума рассмотрит в первом чтении проект федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Мы видим, что этот бюджет напряженный, он принимается с дефицитом. Это свидетельствует о том, что государство мобилизует все имеющиеся средства на решение стоящих перед обществом задач. В проекте бюджета заложено исполнение всех социальных обязательств в полном объеме, включая новые, появившиеся только в этом году, и предусмотрена реализация национальных целей, обозначенных в указе президента. Кроме того, предполагается индексация пенсий, минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума на уровень выше инфляции.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Отмечу также, что в бюджете на 2021 год заложено 10 млрд рублей на программу поддержки десяти регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. Эта программа возникла в прошлом году по предложению председателя Госдумы и фракции "Единая Россия". Но за время пандемии количество субъектов Федерации, находящихся в сложном положении, увеличилось. В связи с этим мы будем обсуждать с правительством расширение существующей программы на большее число регионов.

Также мы предложили оказать помощь тем субъектам Федерации, в которых наблюдается крайне неблагоприятная демографическая ситуация из-за увеличения смертности или оттока населения.

Помимо этого, перед вторым чтением проекта бюджета нам предстоит серьезная работа по распределению между регионами 43 субсидий и субвенций на общую сумму 1,5 трлн рублей. Эти субсидии и субвенции включают в себя дотации на оплату труда работникам бюджетной сферы, выплаты учителям за классное руководство и родителям детей от трех до семи лет, средства на обеспечение учащихся младших классов горячим питанием, на строительство и модернизацию школ.

Как я уже писал в "Российской газете", ко второму чтению бюджета мы внесем поправки по выделению дополнительных средств на ремонт домов культуры, сельских клубов и театров в малых городах, на обновление остановок общественного транспорта, строительство спортивных объектов и реализацию проекта по патриотическому воспитанию. Но, учитывая ограниченность средств, во втором чтении мы не сможем решить все стоящие перед нами задачи. Поэтому мы планируем продолжить работу над главным финансовым документом страны и после его окончательного принятия, направляя дополнительные доходы бюджета на приоритетные для нас направления.

Во-первых, нашим приоритетом являются вопросы благоустройства городов. Сейчас при реализации программы "Комфортная городская среда" много внимания уделяется таким крупным общественным пространствам, как парки и площади. Но, на наш взгляд, не менее важно выделять больше средств на реконструкцию и благоустройство дворовых территорий.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Во-вторых, мы предложили при появлении дополнительных доходов увеличить финансирование программы "Комплексное развитие сельских территорий". В рассматриваемом нами проекте бюджета на 2021 год общий объем средств, выделяемых на обустройство сел и деревень по этой и другим программам, составит примерно 80 млрд рублей. Однако, с нашей точки зрения, эта сумма тоже должна расти.

В-третьих, в случае появления дополнительных резервов мы планируем направить их на обновление городского пассажирского транспорта. К сожалению, сегодня автобусы, троллейбусы и трамваи, используемые в большинстве городов, морально устарели и материально износились. Наши избиратели многократно обращались к нам с просьбой выделить средства для решения этой проблемы, и надеюсь, что мы сможем начать процесс обновления уже в 2021 году.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия" Колонка Андрея Исаева

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