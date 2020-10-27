Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях России - не только социальный проект, призванный поднять качество жизни вне города. Это необходимый элемент всей логистической инфраструктуры, который позволяет доставить урожай до потребителей.

В 2020 году Россия соберет второй по величине урожай зерна за всю историю наблюдений. По оценкам Минсельхоза России, он составит более 125 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. Все виды транспорта активно участвуют в доставке сельхозпродукции к конечному потребителю. Только на железной дороге с начала года было погружено свыше 18,3 миллиона тонн зерна, на четверть выше прошлогоднего.

Прежде чем попасть в вагон или на элеватор, весь этот объем сельхозгрузов прошел путь от полей до ближайшей станции или хранилища. В подавляющем большинстве случаев - автотранспортом. Не секрет, что состояние сельских дорог в России значительно отстает от нормативов их содержания, которые и без того заложены без амбициозных масштабов. Так, согласно отчету Счетной палаты, на начало 2020 года только 44,2 процента региональных дорог соответствовали нормативным требованиям. "Проверка показала, что в среднем на содержание 1 километра дорожной сети федерального значения в 2019 году приходилось 2,2 миллиона рублей, а на содержание региональных дорог - 288 тысяч. В целом на трассы регионального или межмуниципального значения в среднем направлялось менее трети от нормативной потребности", - отметил аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.

Переломить ситуацию призваны майские указы президента: к 2024 году требуется увеличить долю общей протяженности региональных автодорог, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем до 50 процентов. Один из нацпроектов, заложенных для выполнения этой задачи, - "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в состав которого входит федеральный проект "Дорожная сеть".

Однако еще при обсуждении заявленных планов федпроекта эксперты Общероссийского народного фронта предупредили, что настоящего прорыва в улучшении качества дорог дождутся жители не всех регионов. Повезет лишь пяти регионам. Так, для Кировской области запланирован рост с 24 процентов в 2017 году до 50,2 процента в 2024-м; для Костромской области - с 20,2 до 50; для Республики Алтай - с 19 до 50; для Ненецкого автономного округа - с 17 до 63,1; для Калмыкии - с 11,8 до 50 процентов.

Автодороги необходимо улучшать в каждом отдельном регионе, а не в среднем по стране

В целом же прирост "хороших дорог" составит только 42 тысячи километров, или около 8 процентов от общей протяженности региональной сети (511 тысяч км). Как отметил эксперт тематической площадки ОНФ "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Дмитрий Цопов, целевой показатель в 50 процентов необходимо применять для каждого российского субъекта, а не в среднем по стране.

Наряду с этим ведомственный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" также является важнейшей составной частью госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Непосредственное участие в создании госпрограммы принимали регионы, органы местного самоуправления и, что очень важно, сами сельские жители. В результате в заявочной кампании на 2020-2021 годах принял участие 81 регион.

44,2 процента протяженности сельских автодорог соответствовало нормативам на начало 2020 года

Как рассказал глава минсельхоза Дмитрий Патрушев: "По планам только на первый год реализации госпрограмма затронет территории, где проживает почти пять миллионов человек, что составляет 13 процентов от всей численности сельского населения. В этом году реализуется 132 проекта, включающих благоустройство территорий, а также строительство и ремонт социальных объектов. 90 из этих проектов завершатся в этом году. В результате будет создан 361 объект: это школы, детские сады, ДК, медицинские, спортивные объекты. В текущем году планируется строительство и реконструкция почти 690 километров дорог".

Адресное распределение средств позволяет регионам более активно включаться в модернизацию дорожной инфраструктуры российских сел

Адресное распределение средств в рамках ведомственного проекта позволяет регионам более активно включаться в модернизацию дорожной инфраструктуры российских сел и поселений. Как отметил президент Татарстана Рустам Минниханов, до конца года республика на 100 процентов обеспечит выполнение запланированных работ и полное освоение средств, предусмотренных на развитие села. По словам главы РТ, на 91 процент выполнен проект по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях.

В ряде случаев транспортные инициативы не ограничиваются строительством новых дорог для сельских территорий. Так, например, активным участником госпрограмм в части развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях является Калмыкия. Здесь в этом году завершается строительство автодорог к двум населенным пунктам. А еще ведется анализ сохранности дорог, который зависит в том числе от степени нагрузки на дорожное полотно, и контроль транспортных средств. На автодорогах Калмыкии весовой и габаритный контроль осуществляется на двух стационарных пунктах, расположенных на трассах Яшкуль - Комсомольский - Артезиан и Элиста - Арзгир - Минводы. На этих постах за превышение предельно допустимой массы и предельно допустимой осевой нагрузки с начала года составлено 106 протоколов, которые направляются в судебные инстанции для принятия решения. Помимо этого, в рамках проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" в 2021 году на автодорогах общего пользования регионального значения запланировано внедрение трех автоматических пунктов весогабаритного контроля и еще трех АПВГК - в последующие годы.