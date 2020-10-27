Новости

Сухогруз протаранил греческий военный корабль 19:10
Москвичи стали реже пользоваться общественным транспортом 18:54
Более 50 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на юго-востоке Москвы 18:47
Умер заразившийся COVID-19 актер Джонни Лиз 18:45
Путин поддержал идею показывать советское кино в школах 18:39
Расшифровка генома мшанки приблизила ученых к лекарству от рака 18:36
Путин призвал сохранить систему школ искусств 18:25
РФПИ направил в ВОЗ заявку на ускоренную регистрацию "Спутник V" 18:16
Сергей Лавров ушел на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим COVID-19 18:12
Путин допустил пересмотр правил возрастной маркировки произведений искусства 18:08
Путин поддержал идею усилить меры защиты правды о Второй мировой войне 18:05
Систему QR-кодов в Москве могут расширить 17:58
РЖД возобновили дистанционную отмену поездки для пассажиров старше 65 лет 17:56
Нурмагомедов сообщил, что он возглавил рейтинг UFC вне весовых категорий 17:40
Путин пошутил про летучую мышь 17:39
Гендиректор Большого театра рассказал, сколько сотрудников болеет COVID 17:29
Вышел трейлер постапокалипсиса с Джорджем Клуни "Полночное небо" 17:24
Путин: Мы будем делать все, чтобы учреждения культуры работали 17:23
Российский суд впервые признал геноцид советского народа нацистами 17:12
Сотрудникам тюремного ведомства продлят предельный срок службы 17:07
В ФАС разъяснили правила торгов по организации пассажирских перевозок 16:56
На Канарах в отелях будут требовать справку об отсутствии COVID-19 16:27
Московскую канатную дорогу временно закроют для укорачивания троса 16:18
В ростовском госпитале, где умерли 13 пациентов, нашли новые нарушения 16:15
В Петербурге суды прекратили прием посетителей 16:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
27.10.2020 18:08
Рубрика: Общество

Диктуйте, записываю

Акция РГО и "РГ": готовим любознательных к географическому диктанту
Текст: Игорь Елков
Географический диктант РГО состоится 29 ноября при любой эпидемиологической ситуации, а принять в нем участие можно будет из любой точки планеты. В онлайн-формате написать можно вплоть до 6 декабря.
В Шуваловском корпусе МГУ: в диктанте все равны - профессор, студент-первокурсник, глава РГО. Фото: Предоставлено "Российским Географическим Обществом" В Шуваловском корпусе МГУ: в диктанте все равны - профессор, студент-первокурсник, глава РГО. Фото: Предоставлено "Российским Географическим Обществом"
В Шуваловском корпусе МГУ: в диктанте все равны - профессор, студент-первокурсник, глава РГО. Фото: Предоставлено "Российским Географическим Обществом"

На нашем сайте читатели "РГ" могут интеллектуально "размяться" перед большим географическим диктантом - перед вами увлекательный вопросник с фотографиями-подсказками, который расширит познания об окружающем мире.

Определение "географический" перед словом диктант не стоит понимать в узком смысле слова. Будут вопросы и об экономике, флоре и фауне, обычаях и языках разных народов, интересных людях: первооткрывателях и путешественниках.

Для тех, кто впервые участвует, - небольшой ликбез. Что такое площадка и зачем на ней регистрироваться? Площадка - это вуз, школа, библиотека, музей... Да любое подходящее место: диктант писали и на крейсере "Аврора", и в Центре управления полетами, и в поездах. Конечно, очная форма увлекательнее: в хорошей компании и пишется веселее. Но в случае усиления карантинных ограничений площадки перейдут на удаленку. Зарегистрированные участники (как регистрироваться, вы узнаете на dictant.rgo.ru) получат на электронную почту ссылку, перейдя по которой смогут писать из дома. Им пришлют анкету, видеофайлы, правила диктанта, бланк для ответов. Выполнив задание, получаете номер, чтобы позже узнать результаты.

Сам диктант состоит из двух частей: в общей сложности 40 вопросов. За правильный ответ получаете один балл, общий результат оценивают по 40-балльной шкале.

Фото: Русское географическое общество
Русское географическое общество сняло фильм-путешествие по стране

Проект невероятно демократичен: не имеет никакого значения, кто участвует, его заслуги, где он живет. Кстати, по итогам прошлого диктанта выяснилось, что самые активные "географы" живут не в мегаполисах. По числу участников лидировали Башкортостан (28 тыс. чел.), Краснодарский край (24,4 тыс.) и Якутия (12,8 тыс.).

Информация для самых нежных и стеснительных натур: участие анонимно. Ничего не бойтесь, не стыдно завалить диктант. Всякое бывает. Главное - это то, что в итоге вы станете умнее и эрудированнее.

И вообще, одних знаний мало, для победы нужно обладать хорошей памятью, дерзостью, образным мышлением и развивать логику. Ведь это битва, которая совершенно не признает рангов, научных званий и наград. Например, в прошлом году 57% участников имели дипломы о среднем и среднепрофессиональном образовании, 30% - обладали полном и неполным высшим, а 1,6% написали в анкете, что у них имеются научные степени.

И как вы думаете, какая категория лучше всего справилась с вопросами?

Казалось бы, к гадалке не ходи - очевидно же, что те, у кого научные степени. Так?

А вот и нет. Самый высокий балл - у участников, имеющих высшее образование. С неполным высшим образованием - на втором месте. Третье место - со средним образованием. А вот "ученые" оказались на четвертом месте, и при этом они всего лишь на 0,2 балла опередили участников с общим начальным образованием.

Так что отбросьте сомнения - дерзайте. Диктант не признает прежних заслуг, все решает эрудиция в сочетании с логикой. Конечно, не помешает и немного удачи.

Ну а кому и когда удача мешала?

5 ВОПРОСОВ О ДИКТАНТЕ

1. Где в мире он наиболее популярен

- В прошлом году диктант провели в 106 государствах. Самые активные по числу участников: Украина - 1205 человек, Южная Осетия - 734, Беларусь - 679, Киргизия - 599, Армения - 542.

Лидеры по набранным баллам по первой части географического диктанта: ­Камерун (всего один участник, но зато правильно ответил на все десять вопросов), Тунис, Австралия, Марокко, Колумбия, ­Люксембург, Ирак, Ботсвана, Камбоджа.

По второй части: Австралия, Непал, Камерун, Новая Зеландия, Колумбия, Иордания.

2. Где диктант не проводят

- В Антарктиде, но это пока. На остальных континентах, и в ближнем внеземелье (на МКС) диктант популярен.

3. Возраст участников

Фото: Наталья Граф
Омской учительнице понадобилось десять лет, чтобы спасти заповедный лес

- Лидируют две группы: от 11 до 18 лет (43%) и от 19 до 25 лет - 23%. За рубежом возраст участников примерно такой, как и у нас. Заметим, что большинство зарубежных участников диктанта - это не россияне, осевшие за границей, а именно иностранцы. Из 8,5 тыс. человек, заполнивших эту часть анкеты (большинство не заполнили), лишь 99 считают русский язык родным и 119 человек посещали Россию.

4. Кого больше: мужчин или женщин

- Кого будет больше в этом году - узнаем через месяц. Ну а в прошлые годы наблюдалось численное преобладание мужчин над женщинами: 58% против 38% (остальные не указали в анкете пол). Но при этом все зависит от региона. Мужчины количественно доминируют в Севастополе и Санкт-Петербурге. Женщины - в Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в Якутии, Чувашии и Башкортостане.

За рубежом: мужчины обожают географию на Кипре, в ЮАР и в Эфиопии, женщины - в Австралии и Азербайджане .

5. Кто придумывает вопросы?

- Весной РГО проводит конкурс вопросов, в котором могут принимать участие все желающие. Эксперты (профессиональные географы, историки, биологи, искусствоведы и др.) отбирают самые интересные, называют имена победителей. На этот раз это Татьяна Позднякова из Воронежа, Кирилл Лихачев из Кирова и Надежда Остапенко из села Нюксеница. В прошлые годы вопросы помогали составлять эксперты "Своей игры". В этом году - знаток телеигры "Что? Где? Когда?", обладатель "Хрустальной совы" Ровшан Аскеров.

РГО проводит географический диктант с 2015 года. За пять лет в нем приняли участие 1,3 млн чел. Фото: РИА Новости
Общество Образование

Главное сегодня

Путин продлил порядок начисления выплат на детей
Роспотребнадзор ввел в стране масочный режим
Голикова: Избежать второго локдауна возможно при соблюдении мер безопасности
Принят президентский закон о правительстве РФ
Мишустин продлил льготную ипотеку до 1 июля 2021 года
Председатель ВАК Владимир Филиппов: Система научной аттестации станет гибче и демократичнее
Роспотребнадзор напомнил о пользе гимнастики во время эпидемии