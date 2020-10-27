Географический диктант РГО состоится 29 ноября при любой эпидемиологической ситуации, а принять в нем участие можно будет из любой точки планеты. В онлайн-формате написать можно вплоть до 6 декабря.

На нашем сайте читатели "РГ" могут интеллектуально "размяться" перед большим географическим диктантом - перед вами увлекательный вопросник с фотографиями-подсказками, который расширит познания об окружающем мире.

Определение "географический" перед словом диктант не стоит понимать в узком смысле слова. Будут вопросы и об экономике, флоре и фауне, обычаях и языках разных народов, интересных людях: первооткрывателях и путешественниках.

Для тех, кто впервые участвует, - небольшой ликбез. Что такое площадка и зачем на ней регистрироваться? Площадка - это вуз, школа, библиотека, музей... Да любое подходящее место: диктант писали и на крейсере "Аврора", и в Центре управления полетами, и в поездах. Конечно, очная форма увлекательнее: в хорошей компании и пишется веселее. Но в случае усиления карантинных ограничений площадки перейдут на удаленку. Зарегистрированные участники (как регистрироваться, вы узнаете на dictant.rgo.ru) получат на электронную почту ссылку, перейдя по которой смогут писать из дома. Им пришлют анкету, видеофайлы, правила диктанта, бланк для ответов. Выполнив задание, получаете номер, чтобы позже узнать результаты.

Сам диктант состоит из двух частей: в общей сложности 40 вопросов. За правильный ответ получаете один балл, общий результат оценивают по 40-балльной шкале.

Проект невероятно демократичен: не имеет никакого значения, кто участвует, его заслуги, где он живет. Кстати, по итогам прошлого диктанта выяснилось, что самые активные "географы" живут не в мегаполисах. По числу участников лидировали Башкортостан (28 тыс. чел.), Краснодарский край (24,4 тыс.) и Якутия (12,8 тыс.).

Информация для самых нежных и стеснительных натур: участие анонимно. Ничего не бойтесь, не стыдно завалить диктант. Всякое бывает. Главное - это то, что в итоге вы станете умнее и эрудированнее.

И вообще, одних знаний мало, для победы нужно обладать хорошей памятью, дерзостью, образным мышлением и развивать логику. Ведь это битва, которая совершенно не признает рангов, научных званий и наград. Например, в прошлом году 57% участников имели дипломы о среднем и среднепрофессиональном образовании, 30% - обладали полном и неполным высшим, а 1,6% написали в анкете, что у них имеются научные степени.

И как вы думаете, какая категория лучше всего справилась с вопросами?

Казалось бы, к гадалке не ходи - очевидно же, что те, у кого научные степени. Так?

А вот и нет. Самый высокий балл - у участников, имеющих высшее образование. С неполным высшим образованием - на втором месте. Третье место - со средним образованием. А вот "ученые" оказались на четвертом месте, и при этом они всего лишь на 0,2 балла опередили участников с общим начальным образованием.

Так что отбросьте сомнения - дерзайте. Диктант не признает прежних заслуг, все решает эрудиция в сочетании с логикой. Конечно, не помешает и немного удачи.

Ну а кому и когда удача мешала?

5 ВОПРОСОВ О ДИКТАНТЕ

1. Где в мире он наиболее популярен

- В прошлом году диктант провели в 106 государствах. Самые активные по числу участников: Украина - 1205 человек, Южная Осетия - 734, Беларусь - 679, Киргизия - 599, Армения - 542.

Лидеры по набранным баллам по первой части географического диктанта: ­Камерун (всего один участник, но зато правильно ответил на все десять вопросов), Тунис, Австралия, Марокко, Колумбия, ­Люксембург, Ирак, Ботсвана, Камбоджа.

По второй части: Австралия, Непал, Камерун, Новая Зеландия, Колумбия, Иордания.

2. Где диктант не проводят

- В Антарктиде, но это пока. На остальных континентах, и в ближнем внеземелье (на МКС) диктант популярен.

3. Возраст участников

- Лидируют две группы: от 11 до 18 лет (43%) и от 19 до 25 лет - 23%. За рубежом возраст участников примерно такой, как и у нас. Заметим, что большинство зарубежных участников диктанта - это не россияне, осевшие за границей, а именно иностранцы. Из 8,5 тыс. человек, заполнивших эту часть анкеты (большинство не заполнили), лишь 99 считают русский язык родным и 119 человек посещали Россию.

4. Кого больше: мужчин или женщин

- Кого будет больше в этом году - узнаем через месяц. Ну а в прошлые годы наблюдалось численное преобладание мужчин над женщинами: 58% против 38% (остальные не указали в анкете пол). Но при этом все зависит от региона. Мужчины количественно доминируют в Севастополе и Санкт-Петербурге. Женщины - в Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в Якутии, Чувашии и Башкортостане.

За рубежом: мужчины обожают географию на Кипре, в ЮАР и в Эфиопии, женщины - в Австралии и Азербайджане .

5. Кто придумывает вопросы?

- Весной РГО проводит конкурс вопросов, в котором могут принимать участие все желающие. Эксперты (профессиональные географы, историки, биологи, искусствоведы и др.) отбирают самые интересные, называют имена победителей. На этот раз это Татьяна Позднякова из Воронежа, Кирилл Лихачев из Кирова и Надежда Остапенко из села Нюксеница. В прошлые годы вопросы помогали составлять эксперты "Своей игры". В этом году - знаток телеигры "Что? Где? Когда?", обладатель "Хрустальной совы" Ровшан Аскеров.