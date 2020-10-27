Минтруд опроверг опасения о новой методике расчета прожиточного минимума

Рост пенсий малообеспеченных пожилых россиян будет обеспечен использованием новой методики определения прожиточного минимума, сообщили в Минтруде. По данным ведомства, их прибавка будет происходить с тем же темпом, что и увеличение показателя среднедушевого медианного дохода.

"Действующим законодательством предусмотрена социальная гарантия - неработающий пенсионер получает пенсию не ниже регионального прожиточного минимума пенсионера, - напомнили в Минтруде. - Если его пенсия меньше этой величины, то государство производит специальную социальную доплату, чтобы поднять размер пенсионного обеспечения до уровня регионального прожиточного минимума пенсионера. Таким образом, чем выше рост прожиточного минимума пенсионера, тем существеннее увеличивается пенсионное обеспечение малообеспеченных пожилых граждан".

Сейчас для определения величины прожиточного минимума используется стоимость потребительской корзины. В нее входит определенный набор продуктов и предметов, которые признаны жизненно необходимыми для человека. По данным Счетной палаты, во многих регионах значение этого показателя не менялось в течение многих лет и, следовательно, не росли пенсии тех, кто получает региональные или федеральные доплаты.

"Новая методика расчета такого риска не содержит, - заверили в Минтруде. - Величины прожиточных минимумов пенсионера как в целом по стране, так и в каждом регионе будут увеличиваться единообразно. И такой рост будет ежегодным".

Специалисты ведомства рассчитали, что за семь лет - с 2013 по 2019 годы - среднедушевой медианный доход в России вырос на 38,5%. Поскольку этот показатель теперь предлагается взять за основу для определения прожиточного минимума, следовательно, и он бы увеличился пропорционально, потянув вслед за собой и пенсии, и другие социальные выплаты.

"Опасения относительно возможного не увеличения прожиточного минимума пенсионера при новой модели расчета безосновательны", - заверили в Минтруде.

В бюджете Пенсионного фонда заложен рост прожиточного минимума пенсионера на трехлетний период. Так, в 2020 году он составит 9240 рублей, а к 2023 году вырастет до 10818 рублей.

Регионы получили право перейти на новую методику по мере готовности в течение пяти лет.