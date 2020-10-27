Как поддержат промышленников и аграриев

По итогам года урожай зерновых ожидается на уровне не менее 125 млн тонн в чистом весе. Это второй в истории России результат. Фото: Татьяна Андреева/РГ

У экспортеров - свое "единое окно"

Важнейшим шагом в поддержке экспорта станет запуск до конца 2020 года платформы "Мой экспорт" на базе Российского экспортного центра. Система станет единой точкой входа экспортеров для получения всех государственных услуг в области внешнеэкономической деятельности. "Мой экспорт" подключен к системе межведомственного взаимодействия и Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), то есть входит в экосистему информационных государственных систем. Экспортерам больше не надо будет подавать документы в несколько инстанций - единожды загруженные на платформу, они будут использоваться всеми вовлеченными ведомствами - ФТС, ФНС, Минпромторгом и другими.

В обновленном нацпроекте "Международная кооперация и экспорт", как ожидается, останется только три федеральных проекта - поддержка промышленного и сельскохозяйственного экспорта, а также системные меры поддержки. Часть мер из "удаленных" федпроектов переедут в оставшиеся, а логистические мероприятия, включая их финансирование, переместятся в госпрограмму Минтранса. Так, развитие пунктов пропуска на границе синхронизируют с развитием объектов транспортной инфраструктуры.

Важными целями проекта останутся прирост доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП страны на 20%. Кроме того, планируется увеличить торговую и производственную кооперацию в рамках Евразийского экономического союза не менее чем в полтора раза.

На финансирование нацпроекта в первоначальной версии (до 2024 года) было запланировано 956,8 млрд рублей из федерального бюджета. Сейчас бюджет проекта пересматривается, однако меры поддержки секвестировать не планируется, говорят эксперты. Более того, могут появиться новые стимулирующие экспортеров инструменты. Например, со следующего года должен заработать механизм ребейтов - компенсации затрат на производство зарубежных фильмов на территории России.

По итогам 8 месяцев 2020 года несырьевой неэнергетический экспорт составил 94 млрд долларов. По прогнозу Российского экспортного центра, по итогам года показатель будет на уровне 148-150 млрд долларов (в прошлом году - 154,5 млрд). В обновленном варианте нацпроекта цель в 250 млрд перенесена с 2024 на 2030 год.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Ирина Алпатова

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли:

"Российская сторона открыта взаимодействию и выстраиванию сотрудничества с европейскими и евразийскими партнерами, предметной и конструктивной совместной работе по всем актуальным вопросам глобальной повестки, особенно с учетом происходящих системных изменений мировой экономики. Я имею в виду прежде всего глобальное переформатирование цепочек поставок и кооперационных связей. Я уверен: объединив усилия, мы сможем открыть новые горизонты для наших предприятий в самых разных отраслях экономики. Мы заинтересованы в более глубоких формах промышленной кооперации, переходе к совместному производству продуктов с высокой добавленной стоимостью".

Промышленность

Бюджет даст денег на дорогу

Промышленный экспорт согласно действующему варианту нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" должен составить к 2024 году 205 млрд долларов, то есть больше 80% от всего запланированного объема экспорта (250 млрд долларов). Из них 60 млрд - цель по экспорту машиностроения, 37 - продукции химпрома, 58 - металлургии и 2,3 млрд долларов - легкой промышленности.

С изменением нацпроекта сроки достижения этих целей передвинуты на 2030 год. Однако Минпром­торг продолжает активно развивать меры поддержки промышленного экспорта. Экспортеров будут поддерживать на международных торговых площадках, оказывать субсидиарную поддерж­ку, государство также займется развитием послепродажных центров обслуживания техники. Последнее особенно важно для экспорта товаров машиностроения с долгим сроком службы. В странах поставки необходимо наладить бесперебойный доступ запчастей и регулярное проведение техобслуживания.

205 млрд долларов составит объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции

В части субсидий сейчас в работе два инструмента - субсидия на транспортировку и субсидия на омологацию и сертификацию. Это одни из самых затратных статей расходов экспортеров. Государство субсидирует затраты на поставку автомобильным, воздушным и водным транспортом, а также издержки, связанные с арендой вагонов, платформ, контейнеров. Субсидия по омологации и сертификации предполагает компенсацию затрат на проведение НИОКР, сертификацию на внешних рынках и участие в международных организациях по стандартизации.