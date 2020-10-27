Как поддержат промышленников и аграриев

У экспортеров - свое "единое окно"
Важнейшим шагом в поддержке экспорта станет запуск до конца 2020 года платформы "Мой экспорт" на базе Российского экспортного центра. Система станет единой точкой входа экспортеров для получения всех государственных услуг в области внешнеэкономической деятельности. "Мой экспорт" подключен к системе межведомственного взаимодействия и Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), то есть входит в экосистему информационных государственных систем. Экспортерам больше не надо будет подавать документы в несколько инстанций - единожды загруженные на платформу, они будут использоваться всеми вовлеченными ведомствами - ФТС, ФНС, Минпромторгом и другими.
В обновленном нацпроекте "Международная кооперация и экспорт", как ожидается, останется только три федеральных проекта - поддержка промышленного и сельскохозяйственного экспорта, а также системные меры поддержки. Часть мер из "удаленных" федпроектов переедут в оставшиеся, а логистические мероприятия, включая их финансирование, переместятся в госпрограмму Минтранса. Так, развитие пунктов пропуска на границе синхронизируют с развитием объектов транспортной инфраструктуры.
Важными целями проекта останутся прирост доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП страны на 20%. Кроме того, планируется увеличить торговую и производственную кооперацию в рамках Евразийского экономического союза не менее чем в полтора раза.
На финансирование нацпроекта в первоначальной версии (до 2024 года) было запланировано 956,8 млрд рублей из федерального бюджета. Сейчас бюджет проекта пересматривается, однако меры поддержки секвестировать не планируется, говорят эксперты. Более того, могут появиться новые стимулирующие экспортеров инструменты. Например, со следующего года должен заработать механизм ребейтов - компенсации затрат на производство зарубежных фильмов на территории России.
По итогам 8 месяцев 2020 года несырьевой неэнергетический экспорт составил 94 млрд долларов. По прогнозу Российского экспортного центра, по итогам года показатель будет на уровне 148-150 млрд долларов (в прошлом году - 154,5 млрд). В обновленном варианте нацпроекта цель в 250 млрд перенесена с 2024 на 2030 год.
Денис Мантуров, министр промышленности и торговли:
"Российская сторона открыта взаимодействию и выстраиванию сотрудничества с европейскими и евразийскими партнерами, предметной и конструктивной совместной работе по всем актуальным вопросам глобальной повестки, особенно с учетом происходящих системных изменений мировой экономики. Я имею в виду прежде всего глобальное переформатирование цепочек поставок и кооперационных связей. Я уверен: объединив усилия, мы сможем открыть новые горизонты для наших предприятий в самых разных отраслях экономики. Мы заинтересованы в более глубоких формах промышленной кооперации, переходе к совместному производству продуктов с высокой добавленной стоимостью".
Бюджет даст денег на дорогу
Промышленный экспорт согласно действующему варианту нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" должен составить к 2024 году 205 млрд долларов, то есть больше 80% от всего запланированного объема экспорта (250 млрд долларов). Из них 60 млрд - цель по экспорту машиностроения, 37 - продукции химпрома, 58 - металлургии и 2,3 млрд долларов - легкой промышленности.
С изменением нацпроекта сроки достижения этих целей передвинуты на 2030 год. Однако Минпромторг продолжает активно развивать меры поддержки промышленного экспорта. Экспортеров будут поддерживать на международных торговых площадках, оказывать субсидиарную поддержку, государство также займется развитием послепродажных центров обслуживания техники. Последнее особенно важно для экспорта товаров машиностроения с долгим сроком службы. В странах поставки необходимо наладить бесперебойный доступ запчастей и регулярное проведение техобслуживания.
В части субсидий сейчас в работе два инструмента - субсидия на транспортировку и субсидия на омологацию и сертификацию. Это одни из самых затратных статей расходов экспортеров. Государство субсидирует затраты на поставку автомобильным, воздушным и водным транспортом, а также издержки, связанные с арендой вагонов, платформ, контейнеров. Субсидия по омологации и сертификации предполагает компенсацию затрат на проведение НИОКР, сертификацию на внешних рынках и участие в международных организациях по стандартизации.
Пищевая цепочка
Россия поставила на мировой рынок сельхозпродукции на 20 млрд долларов (+14% к прошлому году), а импорт сократился на 1,6% (до 20,3 млрд). Главный покупатель - Китай - по результатам 9 месяцев нарастил поставки еще почти на четверть. А экспорт подсолнечного масла и мяса птицы в Поднебесную увеличился кратно. По данным ФТС, российский экспорт сельхозпродукции превалирует над импортом в отношении 88 государств. Исключительно только экспорт российского продовольствия осуществляется в 20 стран.
По мнению Абрамченко, наращиванию поставок способствуют меры господдержки, направленные на стимулирование производства продукции агропрома и ее сертификацию.
В рамках федерального проекта "Экспорт АПК" к 2024 году планируется достичь объема сельскохозяйственного экспорта в 45 млрд долларов. При пересмотре нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" данный показатель может быть изменен, однако пока все меры поддержки продолжают оказываться в полной мере.
Сельскохозяйственные товары требуют особого хранения и транспортировки, поэтому в рамках проекта планируется построить шесть экспортно ориентированных оптово-распределительных центров общей мощностью 6,4 тыс. тонн (введение в эксплуатацию запланировано на 2023 год). Продолжают действовать транспортные и иные субсидии.
Продвижению нашей пищевой продукции за рубежом уделено отдельное внимание - до 2024 года планируется при благоприятном развитии ситуации провести не менее 24 дегустационно-презентационных мероприятий, организовать участие наших экспортеров в международных выставках, а также создать институт атташе - не менее 50 представителей Минсельхоза в странах.
Всю информацию о мерах поддержки экспортеров продукции АПК можно узнать здесь.