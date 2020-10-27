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27.10.2020 18:00
Рубрика: Экономика

Кассовые препараты

Как работникам торговли помогут повысить производительность труда
Текст: Алексей Дуэль
Включить в состав нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" торговые предприятия и компании с выручкой свыше 30 млрд рублей в год предлагают в автономной некоммерческой организации "Национальные приоритеты". Эта инициатива, как и другие идеи по улучшению нацпроекта, будут представлены на одобрение властям в ближайшее время.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Со следующего года планируется увеличение сроков поддержки отдельных предприятий с 6 до 12 месяцев, - говорит гендиректор "Федерального центра компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК) - оператора нацпроекта Николай Соломон. - Их будут отбирать на конкурсной основе. Цели по росту производительности труда для них останутся на прежнем уровне - 10 процентов, 15 процентов и 30 процентов ежегодно. Для тех предприятий, которые будут участвовать в проекте в прежнем - шестимесячном - формате, этот показатель будет на уровне 5 процентов в год".

Как цифровизация поможет наращивать производительность труда

Что дает участие в нацпроекте компаниям? С помощью экспертов ФЦК они могут повысить эффективность по одному из направлений деятельности. В среднем увеличение выработки на сотрудника составляет 37 процентов, время протекания производственных процессов сократилось на 19 процентов, уровень незавершенного производства стал меньше на 70 процентов. Увеличение срока поддержки позволит экспертам ФЦК реализовать на предприятии сразу два потока, добавил Соломон. Это даст возможность устранить большее число факторов неэффективности.

Участники нацпроекта по производительности труда получают доступ к льготному финансированию технического перевооружения по ставке один процент

Кроме помощи по устранению неэффективности, участники нацпроекта проходят обучение методам повышения производительности труда, получают доступ к льготному финансированию технического перевооружения по ставке 1 процент годовых, помощь в преодолении административных барьеров. Также руководство компаний получает возможность пройти обучение по программе "Лидеры производительности".

Экономика Работа Национальные проекты 2019-2024

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