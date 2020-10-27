Среди первокурсников в этом году стало больше отличников. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, представляя ежегодный мониторинг качества приема в российские вузы, подготовленный Высшей школой экономики.

- Доля отличников растет, она выросла почти до 54 процентов от бюджетного приема, быстро увеличивается и число не просто отличников, но студентов с очень высокими баллами ЕГЭ - 80+, что равнозначно школьной пятерке с плюсом, - сказал министр.

В целом изменилась пропорция платных и бесплатных мест. Если в 2019 году их было примерно 40 и 60 процентов соответственно, то сегодня - 36 и 64. Бюджетных мест в 2020 году стало больше на 20 тысяч. А значит, высшее образование стало доступнее. Еще один важный момент нынешнего приема - снижение числа тех, кто поступал в вуз с невысокими баллами.

- Для нас важна "дельта": число вузов с высоким качеством приема должно расти, а тех, кто принимает абитуриентов с низкими баллами, - уменьшаться. В этом году так и случилось, - отметил министр.

Так, вузов с низким качеством приема стало меньше практически вдвое. В 2019 году ребят с баллами ниже 56 принимали 39 вузов, сегодня таких - 21.

Как уточнил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, доля "троечников" на бюджетных местах, еще 5 лет назад составлявшая четверть приема, в этом году упала ниже 15 процентов. По мнению Валерия Фалькова, это связано со спецификой приемной кампании - 2020. Из-за пандемии этим летом ЕГЭ сдавали не все выпускники школ, а только те, кто серьезно планировал поступать в вузы, а значит, был мотивирован.

Кто в этом году собрал самых лучших абитуриентов? В топ-25 вошли только государственные вузы: 17 московских, 5 петербургских и по одному из Нижегородской и Новосибирской областей и Пермского края. А выпускники, чей средний бал зашкаливал за 90, поступили в МФТИ (лидер рейтинга, средний балл поступивших 97,6), МГИМО, ВШЭ, МИФИ, питерский ИТМО, филиал Вышки в Санкт-Петербурге, РАНХиГС, СПбГУ, МГУ им. Ломоносова и сделавший значительный скачок вверх на 4 пункта МГЮА им. Кутафина.

И это только бюджетные отделения. Лидеры платного набора примерно те же. Но сам прием на платные отделения в 2020 году сократился почти на 20 тысяч. Интересную закономерность отметили эксперты: по некоторым направлениям молодые люди предпочитают поступать на платные отделения в ведущие вузы, несмотря на то что есть все возможности пройти на бюджет в университеты со средним качеством.

Результаты приема-2020 показали: абитуриенты из регионов уже не так активно стремятся поступать только в центральные и столичные вузы.

- Перетекание и бюджетного, и платного набора в Москву и Санкт-Петербург​ замедлилось​​. Все больше людей решают оставаться в своих регионах, и это показатель возросшего качества высшей школы, - отметил Ярослав Кузьминов. Правда, у олимпиадников "столичные" предпочтения сохраняются: более 85 процентов поступают в вузы Москвы и Санкт-Петербурга. А в этом году отличился еще и Томск - в вузы Томской области поступили почти в полтора раза больше призеров и победителей олимпиад, чем в прошлом году.

В топ вузов, куда поступили ребята с самыми высокими баллами, вошли МФТИ, МГИМО, ВШЭ, МИФИ, РАНХиГС и другие

Какие направления выбрали нынешние первокурсники-бюджетники? Лидируют в этом году здравоохранение, IT и педагогика. Но, по мнению экспертов, в 2020 году по-прежнему сохраняется ситуация так называемого "размазывания" бюджетных мест, когда госзадание вуза по ряду направлений, например физика, машиностроение, не превышает 25 человек. В результате страдает качество: у вузов просто не хватает ресурсов на преподавателей.

Кстати

Работодатели хотели бы больше свободы, участвуя в целевом наборе в вузы. По словам Валерия Фалькова, сегодня для тех предприятий, которые направляют студентов в узы на целевое обучение, велика цена ошибки.

"Можно направить студента на первый курс, а на третьем обнаружить, что это было неверным решением, - уточнил министр. - Но кардинального изменения модели целевого приема не требуется. Он свою задачу выполняет".