Какой эффект мы ждем от международной торговли

Что продает Россия, кроме нефти и газа

Помимо нефти, газа и металлов, Россия поставляет за рубеж продукты питания, оборудование, автомобили, программное обеспечение, бытовую технику, косметику и многое другое. Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) в общем экспортном объеме занимает уже 40%, однако наша страна до сих пор ассоциируется с продажей исключительно сырья или оборонной продукции. Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" призван сформировать новый имидж России - страны-производителя качественных товаров и услуг.

Экспорт - основа успешной экономики, ярким примером чему являются страны Юго-Восточной Азии, сделавшие рывок за счет развития экспорта. Из беднейших стран Южная Корея, Тайвань и другие превратились в мощных мировых производителей.

В России в последние годы активно развивается система поддержки экспорта, а в июле президент России Владимир Путин включил показатели ННЭ в число ключевых до 2030 года. Рост должен составить к 2030 году не менее 70% по сравнению с 2020 годом.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Ирина Алпатова

Вероника Никишина, генеральный директор Российского экспортного центра:

"Мы выстраиваем систему поддержки экспорта таким образом, чтобы ее элементы не конкурировали между собой и не дублировали работу друг друга. В центре экосистемы должен быть экспортер, чтобы все работало в его интересах. Важно организовать разветвленную инфраструктуру, в которой были бы представлены инструменты, продукты и ресурсы с учетом особенностей каждой компании, потому что крупному бизнесу нужны одни меры поддержки, представителям МСП - принципиально другие. Наша задача - в постоянном развитии, совершенствовании мер поддержки, что возможно только при условии получения обратной связи от бизнеса".

Подробности

Всю информацию по экспортным субсидиям вы можете получить здесь.

Обучение экспорту - бесплатно

Информация - главный ресурс начинающего экспортера, поняли в Российском экспортном центре еще в 2016 году и запустили Школу экспорта, где абсолютно каждый может получить экспортные знания "от и до". Программа состоит из 11 бесплатных образовательных курсов.

Опросы предпринимателей показывают, что серьезным барьером при выходе на международные рынки является незнание таможенных, административных вопросов, незнание особенностей законодательства той или иной страны и непонимание, как там продвигать свою продукцию. Экспортный цикл зачастую затягивается из-за неправильного оформления документов или ошибок в переговорах из-за непонимания культурной специфики страны.

8 тысяч человек получили сертификаты о прохождении экспортных семинаров

Чтобы образовательные программы охватили всю страну, в школе отказались от идеи выездных семинаров. Система работает так: школа заключает соглашение с региональными центрами поддержки экспорта (охвачено уже 69 регионов), региональные тренеры приезжают в Москву на обучение, а потом самостоятельно преподают в регионах. Программы Школы РЭЦ постоянно обновляются, чтобы успевать за изменениями в законодательстве. Обучение ориентировано на практику, подчеркивают в Школе РЭЦ, почти 40% семинара отведено под решение конкретных задач и кейсов. Для тех, кто не может проходить занятия очно, разработаны программы онлайн-обучения.

Подробности

О том, как поступить в Школу Российского экспортного центра, можно узнать здесь.