Какую помощь могут получить те, кто ведет свое дело

Новости

В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом 01:16
Песков заявил, что самоизолировавшийся Лавров не встречался с Путиным 01:01
"Ювентус" - "Барселона" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 00:05
Минтруд хочет увеличить максимальное пособие для женщин-военных с детьми 27.10.2020
Genesis показал премиальные кроссовер и седан для России 27.10.2020
В Петербурге скончался детский писатель Михаил Яснов 27.10.2020
СМИ: Президент "Барселоны" подал в отставку 27.10.2020
В Петербурге арестовали мужчину, отрезавшего палец преподавательнице 27.10.2020
В Таганроге семь школьников отравились неизвестным газом 27.10.2020
Главы МИД РФ и Беларуси провели телефонные переговоры 27.10.2020
Режиссер и актер Роман Виктюк госпитализирован с коронавирусом 27.10.2020
Минтруд опубликовал новый ТОП-50 востребованных профессий 27.10.2020
Умер актер Михаил Макаров 27.10.2020
В армии коронавирус выявили у 2780 военнослужащих 27.10.2020
Попова объяснила требования по ношению масок в общественных местах 27.10.2020
Депутат заявил о необходимости компенсации от организаторов геноцида 27.10.2020
На Кубани учитель снизила оценку школьнику за свое мнение в сочинении 27.10.2020
Врач объяснил, какие люди неуязвимы для коронавируса 27.10.2020
В Волгограде три человека пострадали от взрыва газа 27.10.2020
Индекс предпринимательской уверенности в РФ один из самых высоких в Европе 27.10.2020
В Азовском море на месте взрыва танкера нашли останки моряков 27.10.2020
Аналитики назвали самый популярный iPhone 27.10.2020
Путин раскритиковал систему закупки книг в библиотеки 27.10.2020
Сухогруз протаранил греческий военный корабль 27.10.2020
Москвичи стали реже пользоваться общественным транспортом 27.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
27.10.2020 23:05
Рубрика: Экономика

Какую помощь могут получить те, кто ведет свое дело

Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Неделя № 244(8298)
Доля малых и средних предприятий (МСП) в экономике России должна увеличиться до 32,5%, а число занятых в МСП - до 25 млн человек. Это ключевые задачи нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Ирина Алпатова

Активные малые и средние предприятия (МСП) - признак развитой, "живой" экономики. В развитых странах сектор МСП в среднем обеспечивает почти половину ВВП и существенно влияет на налоговые доходы государства. Кроме того, малый и средний бизнес - это всегда новые рабочие места и, как правило, активное внедрение инноваций.

Путин поручил снизить ставку по кредитам для бизнеса

Большинство стран не одно десятилетие подряд делают ставку на МСП, создавая им комфортные условия - бизнесу доступны госгарантии, субсидии, льготные кредиты и другие преференции.

В России доля МСП в ВВП сейчас составляет 21,9%, но эта цифра достаточно условна. Сложности расчетов связаны в первую очередь с недолговечностью существования малого бизнеса - часть компаний, внесенных в реестр МСП, который ведет Федеральная налоговая служба (ФНС), могут оказаться уже несуществующими. Более точный учет компаний и оказываемых им мер господдержки позволит вести Единый реестр МСП - получателей поддержки. ФНС запустит его в конце декабря.

Нацпроект включает в себя пять федеральных проектов, каждый из которых нацелен на формирование благоприятных условий ведения бизнеса малыми предприятиями.

Один из треков - образовательные программы, по которым к 2024 году должны быть обучены 450 тысяч человек. Часть программ реализует Корпорация МСП - например, "Мама-предприниматель", "Азбука предпринимателя", "Финансовая поддержка", где слушатели знакомятся с основами предпринимательства.

Фото: iStock
Где научиться вести бизнес правильно

Для экспортеров действуют программы Российского экспортного центра. В рамках нацпроекта к 2024 году планируется повысить долю экспортеров МСП до 10% в несырьевом экспорте.

Другие задачи нацпроекта - повысить объем госзакупок у МСП до 5 трлн рублей, открыть не менее 100 центров поддержки "Мой офис", а также оказать финансовую поддержку МСП в размере 10 трлн рублей, в том числе за счет льготных кредитов. Для этого в регионах развиваются микрофинансовые и гарантийные организации.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Игорь Зубков
Закон

Реестр МСП будет обновляться чаще

Согласно новому закону, который уже лег на стол президенту для подписания, Федеральная налоговая служба будет ежемесячно обновлять данные в реестре юрлиц и индивидуальных предпринимателей, отвечающих условиям отнесения к субъектам малого и среднего бизнеса. Это важно, поскольку только внесенные в реестр бизнесы имеют право на господдержку. Таким образом, предприниматели, исключенные из реестра МСП в течение года по формальным основаниям, смогут восстановить свой статус, предоставив необходимые документы в ФНС, не дожидаясь 10 августа следующего года, как это предусмотрено действующей редакцией закона о развитии МСП.

Реестр уже был "внепланово" обновлен весной, чтобы антикризисные меры дошли до максимально широкого круга компаний и ИП.

Дорожная карта

Что изменится?

Обновленный нацпроект по МСП будет содержать четыре федеральных проекта, два из которых, как сообщило минэкономразвития, совершенно новые - они коснутся создания "одного окна" для бизнеса и поддержки самозанятых. Предусмотрено введение переходных налоговых режимов для растущих субъектов МСП.

Комфортные условия будут созданы для предпринимателей на упрощенке и патенте, в том числе тех, кто должен будет выбрать альтернативу ЕНВД (отменяется с 2021 года).

Правительство готовится снизить ставку по льготным кредитам для МСП с 8,5% до 7% или даже ниже и выдать по этой ставке не менее 700 млрд рублей в 2021 году. Планируется развивать краудинвестинг и факторинг. Социальному бизнесу предоставят поддержку в виде грантов.

Фото: iStock
Сергей Катырин предложил освободить средний бизнес от проверок

Нацплан восстановления экономики предусматривает введение "семейных патентов" - создания семейных предприятий через специальное приложение. При таком режиме не придется оформлять трудовые договоры, вести отдельную отчетность, платить налоги и страховые взносы по каждому члену семьи.

В качестве дешевой альтернативы эквайрингу правительство будет способствовать внедрению расчетов с покупателями через Систему быстрых платежей (комиссия для субъектов МСП не превышает 1%). В 2021 году к СБП планируется подключить 40 тысяч торгово-сервисных предприятий.

Подготовила Ирина Алпатова

Экономика Бизнес Малый бизнес Господдержка малого бизнеса

Главное сегодня

Путин продлил порядок начисления выплат на детей
Голикова: Избежать второго локдауна возможно при соблюдении мер безопасности
Эрдоган позвонил Путину по Карабаху
Мишустин продлил льготную ипотеку до 1 июля 2021 года
Российский суд впервые признал геноцид советского народа нацистами
В Кадастровой палате рассказали, что нельзя построить на даче
Пять главных отличий хорошей АЗС от плохой