Какую помощь могут получить те, кто ведет свое дело

Доля малых и средних предприятий (МСП) в экономике России должна увеличиться до 32,5%, а число занятых в МСП - до 25 млн человек. Это ключевые задачи нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Ирина Алпатова

Активные малые и средние предприятия (МСП) - признак развитой, "живой" экономики. В развитых странах сектор МСП в среднем обеспечивает почти половину ВВП и существенно влияет на налоговые доходы государства. Кроме того, малый и средний бизнес - это всегда новые рабочие места и, как правило, активное внедрение инноваций.

Большинство стран не одно десятилетие подряд делают ставку на МСП, создавая им комфортные условия - бизнесу доступны госгарантии, субсидии, льготные кредиты и другие преференции.

В России доля МСП в ВВП сейчас составляет 21,9%, но эта цифра достаточно условна. Сложности расчетов связаны в первую очередь с недолговечностью существования малого бизнеса - часть компаний, внесенных в реестр МСП, который ведет Федеральная налоговая служба (ФНС), могут оказаться уже несуществующими. Более точный учет компаний и оказываемых им мер господдержки позволит вести Единый реестр МСП - получателей поддержки. ФНС запустит его в конце декабря.

Нацпроект включает в себя пять федеральных проектов, каждый из которых нацелен на формирование благоприятных условий ведения бизнеса малыми предприятиями.

Один из треков - образовательные программы, по которым к 2024 году должны быть обучены 450 тысяч человек. Часть программ реализует Корпорация МСП - например, "Мама-предприниматель", "Азбука предпринимателя", "Финансовая поддержка", где слушатели знакомятся с основами предпринимательства.

Для экспортеров действуют программы Российского экспортного центра. В рамках нацпроекта к 2024 году планируется повысить долю экспортеров МСП до 10% в несырьевом экспорте.

Другие задачи нацпроекта - повысить объем госзакупок у МСП до 5 трлн рублей, открыть не менее 100 центров поддержки "Мой офис", а также оказать финансовую поддержку МСП в размере 10 трлн рублей, в том числе за счет льготных кредитов. Для этого в регионах развиваются микрофинансовые и гарантийные организации.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Игорь Зубков

Закон

Реестр МСП будет обновляться чаще

Согласно новому закону, который уже лег на стол президенту для подписания, Федеральная налоговая служба будет ежемесячно обновлять данные в реестре юрлиц и индивидуальных предпринимателей, отвечающих условиям отнесения к субъектам малого и среднего бизнеса. Это важно, поскольку только внесенные в реестр бизнесы имеют право на господдержку. Таким образом, предприниматели, исключенные из реестра МСП в течение года по формальным основаниям, смогут восстановить свой статус, предоставив необходимые документы в ФНС, не дожидаясь 10 августа следующего года, как это предусмотрено действующей редакцией закона о развитии МСП.

Реестр уже был "внепланово" обновлен весной, чтобы антикризисные меры дошли до максимально широкого круга компаний и ИП.

Дорожная карта

Что изменится?

Обновленный нацпроект по МСП будет содержать четыре федеральных проекта, два из которых, как сообщило минэкономразвития, совершенно новые - они коснутся создания "одного окна" для бизнеса и поддержки самозанятых. Предусмотрено введение переходных налоговых режимов для растущих субъектов МСП.

Комфортные условия будут созданы для предпринимателей на упрощенке и патенте, в том числе тех, кто должен будет выбрать альтернативу ЕНВД (отменяется с 2021 года).

Правительство готовится снизить ставку по льготным кредитам для МСП с 8,5% до 7% или даже ниже и выдать по этой ставке не менее 700 млрд рублей в 2021 году. Планируется развивать краудинвестинг и факторинг. Социальному бизнесу предоставят поддержку в виде грантов.

Нацплан восстановления экономики предусматривает введение "семейных патентов" - создания семейных предприятий через специальное приложение. При таком режиме не придется оформлять трудовые договоры, вести отдельную отчетность, платить налоги и страховые взносы по каждому члену семьи.

В качестве дешевой альтернативы эквайрингу правительство будет способствовать внедрению расчетов с покупателями через Систему быстрых платежей (комиссия для субъектов МСП не превышает 1%). В 2021 году к СБП планируется подключить 40 тысяч торгово-сервисных предприятий.

Подготовила Ирина Алпатова