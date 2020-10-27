Атмосфера нынешней президентской кампании в США воинственная. Тон высказывания кандидатов в отношении друг друга не едкий, а хамский. Даже потоки компромата можно было бы выливать друг на друга более, что ли, деликатно. Итоги голосования, если верить опросам, а почему бы им за неделю до 3 ноября и не верить, предсказуемы: демократ Джо Байден может сместить президента-республиканца Дональда Трампа. И что будет, если действительно сместит?

Тут тянет на старый анекдот. Дуэль двух непримиримых претендентов на сердце красавицы в ее присутствии. И оба первым же одновременным выстрелом убивают друг друга. Не очень-то и опечаленная красотка убеждается в неизбежном и громко зовет: "Петя, выходи!" И появляется счастливый, спрятавшийся в кустах Петя. Мне это напоминает ситуацию с Камалой Харрис. Байден, это видно и без грубых комментариев Трампа, немощен. Неожиданно здорово сдал за последние четыре года. В США и 77-летние держатся бодрячками. Без всяких колкостей: действительно засыпает перед телекамерами, лупит ерунду, путается и не может выбраться из вороха медленно крутящихся в сером веществе фраз. Правда, на последних дебатах с Трампом его каким-то образом "подсобрали", и он действительно героически выдал перед народом все то, на что способен. Допустим, демократы возьмут Белый дом. Тут хочешь не хочешь, а придется крутиться, как Трамп в президентском колесе. И надолго ли старины Джозефа, пишу это даже с определенным сочувствием, хватит?

Не ворожу, не кликушествую, а напоминаю: девять вице-президентов США пересели прямо в президентское кресло. Есть такая статья в американской конституции, о которой, возможно, не все помнят. Если президент умирает, отрекается, подвергается импичменту или признается недееспособным, вице-президент приносит присягу, занимает освободившееся место и полностью дорабатывает его срок. Он не просто становится хромой уткой и жалким и.о. на пару месяцев до внеочередных выборов, а именно президентом. Никаких досрочных выборов не проводится.

Часто такие перемены судьбоносны для мировой истории. Вспомним хотя бы завзятого середнячка Гарри Трумэна, сменившего скоропостижно скончавшегося умницу Франклина Делано Рузвельта в 1945-м. И насколько же изменилась политика США с приходом бывшего вице Трумэна. Закончившие Вторую мировую союзниками Америка и СССР усилиями Трумэна почти тут же вступили в другую многолетнюю войну - "холодную". А еще безумец из штата Миссури сбросил в первый и в последний раз в истории атомные бомбы на Японию. Или обратимся к трагической гибели обаятельного Джона Кеннеди, сумевшего в связке с Никитой Хрущевым погасить Карибский кризис и старавшегося худо-бедно наладить отношения между двумя державами. По воспоминаниям Жаклин Кеннеди, тело ее мужа еще только доставляли на борту номер один из Техаса в столицу, а не приведенный к присяге вице-президент Линдон Джонсон уже вольготно уселся на диван Кеннеди в чужом самолете. И какое уж там было улучшение отношений с нами...

Да, это я к тому, что Камала Харрис вполне может стать не только первой афроамериканкой вице-президентом США. Смотри дальше, бери выше. Дочь иммигрантов - мама уроженка Индии, папа прибыл с острова Ямайка. Но какая карьера сделана. Сначала всего Говардский (не путать с Гарвардом) университет, где учатся в основном темнокожие студенты. Но потом престижнейшая юридическая кузница судейских кадров в Гастингсе при знаменитом Калифорнийском университете.

И пошло-покатилось. 2003-й - окружной прокурор в Сан-Франциско. 2011-й - первый афроамериканский прокурор в Калифорнии. Сближение с Демократической партией, и вот уже Камала Харрис побеждает 33 претендентов в борьбе за освободившееся кресло сенатора от богатейшего штата. И снова она первый в истории сенатор афроамериканец в Калифорнии. Сколько же рекордов установлено.

Сначала она вроде бы близка по взглядам с сенатором Берни Сандерсом, считающимся чуть не социалистом. Однако, чутко уловив дуновение политического ветерка, он сближается с компанией Хиллари Клинтон - Джозефа Байдена. А в этом году удачливая дебютантка уже была готова выставить кандидатуру в президенты. Но рейтинг Демократической партии в три процента перед партийными праймериз заставил предпринять иной ход: это, конечно же, голосуйте за Джо Байдена! И новичка приметили и приветили. 56-летнюю Камалу определили в напарницы старине Джо.

А что? Взгляды совпадают. Афроамериканская тема вовсю муссируется в США, и тут же живое свидетельство демократического равенства - прямо на блюдечке. Бездетная Камала Харрис воспитывает двух детей мужа от его первого брака. Несмотря на замужество, осталась ярой феминисткой. Причем сенатор и кандидат выступает за легализацию наркотиков. Ничего себе прокурор. Естественно, она поддерживает ЛГБТ и является непременной гостьей, всего лишь гостьей, на гей-парадах. Вот где могут быть зарыты голоса некоторых своеобразно-специфических групп избирателей. А во внешней политике она словно под копирку с Байденом нападает, естественно, словесно, на Китай, обвиняя Пекин в ущемлении прав и свобод, к примеру, уйгуров. Не забывает критиковать и Россию. Весь набор налицо и на кону. Ждать нам чего-то хорошего от Камалы Харрис пока не приходится. Да и откуда этому хорошему взяться.

Одна вещь, меня удивившая. Считается, что судейские - хорошие ораторы. Это искусство Цицерона воспевали в своем кандидате на пост вице-президента и демократы. Но миссис Харрис в своих публичных выступлениях оказалась на редкость бесцветна. Уж на что незамысловат и примитивен в речах вице-президент Майкл Пенс, но и его на дебатах профессиональный юрист не одолела. Ее высказывания заученно скучны, не эмоциональны. Ораторскому дару, возможно, дано пробудиться чуть позже.

Зато Камала Харрис хладнокровна. Сдержанное поведение и отсутствие явных промахов заметны на протяжении всей предвыборной кампании. Она, понятно, нападает на Трампа, однако, в отличие от основного партнера по президентской гонке, не переходит красной черты, которую, вероятно, для себя заранее определила.

Пока для Камалы Харрис все складывается, как и почти всегда в ее солидной юридической и относительно короткой политической карьере, довольно гладко. Тут, на последнем финишном этапе, очень многое зависит от Байдена, задача которого - не занемочь, не сорваться, в буквальном смысле слова не оступиться. Ведь в 2016-м, совсем незадолго до голосования, Хиллари Клинтон, уже уходя с одного из заключительных митингов, то ли просто покачнулась, то ли была на грани потери сознания перед тем, как ее подхватили под белы руки и усадили или уложили в минивэн. Телекартинка разошлась по всему миру. Это, полагают в США ее сторонники, стоило мадам президентства. Совсем уж больных в Америке не жалуют.

Все зыбко. Выборы в США никогда не были столь грязными, зато не раз отличались гораздо большей непредсказуемостью. Но еще никогда за всю историю президентом могучей державы не становился 77-летний политик. А вице-президентом - женщина, да еще и афроамериканка, которой всего 56.