Главный рекордсмен Континентальной хоккейной лиги Сергей Мозякин снова напомнил о себе. В матче с нижегородским "Торпедо", состоявшемся накануне, капитан магнитогорского "Металлурга" первым в лиге преодолел планку в 900 очков.

Даже в свои 39 лет Сергей Мозякин по-прежнему остается одним из лучших в КХЛ. Фото: РИА Новости

К своим 39 годам Мозякин - лучший в истории КХЛ по ключевым показателям. А именно по набранным очкам, заброшенным шайбам и результативным передачам, причем как в целом в лиге, так и отдельно в регулярных чемпионатах и плей-офф. В масштабе истории Сергей соревнуется только с собой и с цифрами. Накануне ему покорилась очередная отметка.

Хотя сезон лично для ветерана складывается непросто. Ему предшествовали долгие контрактные переговоры с клубом, осложненные введением потолка зарплат. В итоге Мозякину пришлось пойти на значительное снижение гонорара. Затем форвард по состоянию здоровья пропустил старт сезона. В середине сентября Сергей все-таки вышел на лед в двух матчах, но ничем примечательным не отметился.

Очередное возвращение случилось полторы недели назад. С тех пор Мозякин провел четыре матча, в которых набрал 4 (2+2) очка. Воистину годы не властны над мастерами такого уровня.

В домашней игре с "Торпедо" форвард "Магнитки" сначала разменял девятую сотню очков точным броском на 31-й минуте, а на 37-й результативной передачей на канадца Тэйлора Бека открыл счет десятой. Все это не помогло "Металлургу" уйти от поражения в овертайме, но достижение Мозякина легко затмило локальную неудачу.

- Подарили ему эту юбилейную шайбу, естественно, и поздравили. Такого нет ни у кого в этой лиге. Будем очень рады, если у него получится выбить 1000 очков за карьеру. Сергей - великий игрок, все это знают, - прокомментировал рекорд Мозякина главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев.

799 матчей потребовалось Сергею Мозякину, чтобы первым в КХЛ набрать 900 очков

Сам Мозякин подтвердил репутацию молчуна и по поводу очередной вехи в своей карьере ничего не сказал. Но в хоккейном мире все уже привыкли, что Сергей изъясняется исключительно на языке голов и передач.

Впрочем, даже если Мозякин не доберется до заветной тысячи, уже сейчас его рекорды кажутся вечными. Трудно, например, сказать, кто из действующих игроков способен догнать капитана "Магнитки" в бомбардирской гонке. Ближе всех к Мозякину лидер московского "Динамо" 33-летний Вадим Шипачев, у которого скопилось 685 баллов. Третьим идет еще один капитан, казанского "Ак Барса", Данис Зарипов с 655 очками. Но надо понимать, что он ровесник Мозякина.

В тот же игровой день состоялось еще несколько любопытных матчей. Во-первых, отметим крайне уверенную победу второй команды Запада, питерского СКА, над второй командой Востока, омским "Авангардом", - 5:2. Главным героем встречи стал нападающий СКА Эмиль Галимов, оформивший хет-трик.

- Очень рад, что команда была видна, как бы ни складывалась игра, - отметил после матча главный тренер питерских армейцев Валерий Брагин. - Было большое удаление в начале игры, выстояли. Чувствовался позитивный заряд, бились друг за друга. Самое главное - цельная в плане тактики игра. С хорошей самоотдачей и тактически грамотная. Очень довольны результатом.

Вообще в этот день было модно побеждать, забив именно пять шайб. Так, ярославский "Локомотив" неожиданно в гостях разгромил уфимский "Салават Юлаев" - 5:0.

- Хороший матч. У "Салавата" одна из лучших атак в КХЛ, - резюмировал наставник "железнодорожников" Андрей Скабелка. - Мы серьезно готовились. Здорово переходили из обороны в нападение. Наш вратарь подчистил ошибки в обороне, поэтому победили.

Добавим, что это уже девятая подряд победа "Локомотива".

Наконец, отдельного упоминания достойно фиаско московского "Динамо", которое крупно уступило подмосковному "Витязю" - 1:5.

Интересно, что неудачники "Авангард" и "Динамо" в следующем матче регулярного чемпионата сыграют между собой.

- Второй и третий периоды хотели сыграть как лучше, а получилось... Понятно, у команды сейчас нет никакого настроения, все в шоке, - констатировал защитник "бело-голубых" Андрей Миронов. - Это ужасное поражение для "Динамо". Надо его переварить. Каждому из игроков нужно покопаться в себе. И на следующую игру против "Авангарда" выходить обнуленными. Омичи тоже проиграли, пропустили пять шайб. И нам, и им хочется реабилитироваться и выиграть. Поэтому будет тяжелый матч.