Китай наложит санкции на компании США в связи с продажей оружия Тайваню

Он сделал данное заявление на ежедневной ведомственной пресс-конференции. По его словам, санкциям подлежат, в частности, компании Lockheed Martin, Boeing Defense и Raytheon.

Как многократно заявлял Китай, продажи США вооружений Тайваню серьезно нарушают принцип одного Китая и принципы трех китайско-американских совместных коммюнике, серьезно подрывают суверенитет и интересы безопасности Китая, сказал Чжао Лицзянь. "Мы выступаем категорически против и подвергаем крайнему осуждению такие действия", - заявил дипломат. Китай еще раз призывает американскую сторону соблюдать приверженность принципу одного Китая и положения трех китайско-американских совместных коммюнике, прекратить продажу вооружений Тайваню и любые военные контакты с островом. "Мы продолжим принимать необходимые меры для отстаивания государственного суверенитета и интересов безопасности", - констатировал Чжао Лицзянь.

На прошлой неделе внешнеполитическое ведомство Китая предупредило о принятии уместного и необходимого шага в соответствии с развитием ситуации, связанной с одобрением США плана продажи Тайваню вооружений стоимостью около 1,8 млрд долларов.