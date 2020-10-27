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27.10.2020 11:02

Китай наложит санкции на компании США в связи с продажей оружия Тайваню

Китай принял решение в качестве необходимых мер для защиты национальных интересов наложить санкции на американские компании, вовлеченные в недавний скандал вокруг поставки вооружений Тайваню. Санкции коснутся также физических лиц и субъектов США, сыгравших роль в указанном процессе, цитирует информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное" официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяна.
Фото: South China Morning Post / Getty Images Фото: South China Morning Post / Getty Images
Фото: South China Morning Post / Getty Images

Он сделал данное заявление на ежедневной ведомственной пресс-конференции. По его словам, санкциям подлежат, в частности, компании Lockheed Martin, Boeing Defense и Raytheon.

Как многократно заявлял Китай, продажи США вооружений Тайваню серьезно нарушают принцип одного Китая и принципы трех китайско-американских совместных коммюнике, серьезно подрывают суверенитет и интересы безопасности Китая, сказал Чжао Лицзянь. "Мы выступаем категорически против и подвергаем крайнему осуждению такие действия", - заявил дипломат. Китай еще раз призывает американскую сторону соблюдать приверженность принципу одного Китая и положения трех китайско-американских совместных коммюнике, прекратить продажу вооружений Тайваню и любые военные контакты с островом. "Мы продолжим принимать необходимые меры для отстаивания государственного суверенитета и интересов безопасности", - констатировал Чжао Лицзянь.

На прошлой неделе внешнеполитическое ведомство Китая предупредило о принятии уместного и необходимого шага в соответствии с развитием ситуации, связанной с одобрением США плана продажи Тайваню вооружений стоимостью около 1,8 млрд долларов.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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