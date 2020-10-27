КНР вывела на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли

Китай успешно вывел на орбиту седьмую группу спутников дистанционного зондирования Земли Yaogan-30. Запуск был произведен с космодрома Сичан на юго-западе страны в понедельник в 23:19 по местному времени, передает агентство "Синьхуа".

Спутниковые аппараты успешно вышли на заданные орбиты. Yaogan-30 спроектированы для исследования земной поверхности, оценки урожайности, они могут использоваться при ликвидации последствий стихийных бедствий, уточняет ТАСС.

Сообщается также, что на борту ракеты-носителя также находился спутник Tianqi-6. Такие аппараты предназначены для передачи коротких сообщений.