Германия попала в щекотливую ситуацию из-за короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна, который никак не хочет покидать Баварию, где его еще в начале февраля застала пандемия. В Берлине потребовали от высокого гостя разъяснений о том, что он так долго делает на немецкой территории, пишет Spiegel online.

"Если иностранный политик руководит своей страной из Германии, то для нас это неприемлемо", - заявил глава немецкого МИД Хайко Маас. Формально в ФРГ нет закона, запрещающего лидерам других стран заниматься своими делами на немецкой земле. "Однако казус с королем создает для Германии дипломатические и юридические проблемы", - отмечает издание. Ранее оппозиция в Бангкоке устроила марш к немецкой дипмиссии и передала на имя посла письмо с просьбой узнать, "продолжает ли король выполнять свои служебные обязанности из-за границы". В таком случае Таиланд будет считать это "нарушением принципа невмешательства в суверенные дела королевства". СМИ напоминают, что у 68-летнего монарха есть собственная вилла на берегу Штарнбергского озера в предгорьях баварских Альп. А еще во время карантина он останавливался в фешенебельном отеле на курорте Гармиш-Партенкирхен с разрешения местных властей.