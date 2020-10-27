"Совсем скоро здесь откроется первый на курорте ресторан русской кухни, он будет называться "Большой", - широко улыбаясь, рассказывает молодой кубинец Андрес, одетый в строительную спецодежду. В центре самого популярного курорта Кубы - Варадеро - заканчивается масштабная стройка: здесь возводят бульвар со всевозможными барами, ресторанами, магазинами, которые совсем скоро, как надеются кубинцы, заполнятся иностранными туристами, и прерванная на время пандемии шумная жизнь вновь вернется сюда.

Вынужденная пауза

Иностранный турист не ступал на кубинскую землю с 24 марта, когда после роста числа новых случаев коронавируса власти Острова Свободы решили закрыть границы страны. Это решение больно ударило по экономике Кубы, ведь туризм - главный источник бюджетных поступлений, но позволило обуздать распространение коронавирусной инфекции и быстро взять ситуацию под контроль.

Куба уже прошла свою вторую волну коронавируса, когда, после заметного спада заболеваемости, за сутки был зафиксирован рекорд числа новых случаев COVID-19. Впрочем, эти цифры не идут ни в какое сравнение с другими странами - на Кубе с населением чуть более 11 миллионов человек максимум за сутки регистрировалось всего 93 новых случаев коронавируса. Система здравоохранения страны, а также грамотная реакция властей на появление локальных очагов распространения COVID-19 показали свою эффективность. За время пандемии на Кубе всего было зафиксировано 6595 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Эти оптимистичные показатели и позволили властям спустя 7 месяцев открыть страну для иностранных туристов. Вернее, первые туристы могли приезжать на Остров Свободы еще с 1 августа, однако тогда условия оказались не лучшими: путешественникам было нельзя покидать 5 выделенных отдаленных курортных зон, оставаясь все время в отелях. Такой отдых оказался не слишком популярным, на Кубу прилетело лишь несколько самолетов. И вот с 19 октября вся страна, за исключением Гаваны и двух провинций, перешла в новую эпидемиологическую фазу "новой реальности". То есть отдельные ограничения сохраняются, но это не означает, например, запретов на работу международных аэропортов. Таким образом, воздушные гавани Кубы, за исключением столичного аэропорта, уже готовы принимать международные рейсы. И пионером стал аэропорт Варадеро, в который уже прилетели самолеты из Мексики, Великобритании. На очереди уже подтвержденные рейсы из Германии и Канады.

Но прогулявшись по непривычно пустым улицам курортного Варадеро и поговорив с местными жителями понимаешь, что чуть ли не больше всех здесь ждут туристов из России. Кубинцы сохранили удивительно теплое отношение к нашей стране и ее гражданам. Россияне отвечают взаимностью и выбирают Кубу чаще других иностранцев, хотя лететь сюда куда дольше. По итогам 2019 года турпоток из России на Остров Свободы вырос на 30%, наша страна расположилась на третьем месте среди иностранных туристов, прибывающих на Кубу, пропустив вперед лишь расположенные в этом же полушарии Канаду и Аргентину. Как итог и демонстрация признательности - перенесенная из-за пандемии на май 2021 года крупнейшая международная туристическая выставка страны FIT Cuba будет посвящена России.

Отдых по новым правилам

"С 15 октября Варадеро полностью готов принимать иностранных туристов", - говорит Ивис Фернандес Пенья, представитель минтуризма в провинции Матансас, где и расположен курорт Варадеро. Она много рассказывает о том, что на протяжении 3 лет подряд пляж Варадеро - полуостров длиной 21 километр, покрытый белоснежным мельчайшим песком, - входит в число 10 лучших пляжей мира и что здесь 274 солнечных дня в году.

Но затем разговор все возвращается к более насущным и практическим вопросам.

"Варадеро в течение летних месяцев был открыт для местных туристов. И благодаря соблюдению строгих санитарных норм, на курорте удалось избежать случаев распространения коронавируса", - говорит Фернадес Пенья. Она подчеркивает, что этот опыт лег в основу новых эпидемиологических требований, которые призваны сделать отдых в Варадеро чуть ли не самым безопасным отдыхом в мире в постпандемическую эпоху.

"Все 52 отеля Варадеро прошли сертификацию по специально разработанному стандарту "безопасный и гигиеничный туризм", которая включает ряд жестких требований", - отмечает кубинка, добавляя, что теперь в отелях 24 часа дежурит специально подготовленный медперсонал, состоящий из медсестры, врача и эпидемиолога.

В международных аэропортах прибывающим туристам будет проведено бесплатное ПЦР-тестирование, результаты которого будут получены в течение 24 часов. Также по прилету необходимо заполнить "декларацию здоровья" - опросник о состоянии здоровья.

"В случае выявления случаев коронавирусной инфекции, заразившиеся будут изолированы на территории отеля в комфортных номерах, а дальнейшее решение об их лечении, а также возможной необходимости госпитализации будут принимать врачи", - отмечает Фернандес Пенья. Туристам перед въездом необходимо приобрести медицинскую страховку, покрывающую случаи заражения коронавирусной инфекцией.

О том, как новые нормы работают на самом деле, сам себя говорит санитарный протокол ведущих отелей Варадеро - Мелья Интернасьональ, Иберостар Варадеро, Роялтон Икакос. Во всех этих отелях прибывающих туристов, которые от аэропорта должны ехать в защитной маске, встречает медперсонал. Он замеряет вновь прибывшим температуру, а также заполняет небольшую медицинскую анкету и непременно брызгает на руки антисептиком. Теперь защитные маски можно постепенно снимать и начинать наслаждаться отдыхом - на территории отелей использовать их не обязательно. В этот момент обслуживающий персонал обрабатывает обеззараживающим раствором багаж путешественников и относит в подготовленные для них номера. На стойках ресепшн везде появились прозрачные экраны, совершенно невиданные здесь ранее. Весь персонал также в защитных масках и экранах.

"Безопасность отдыхающих для нас абсолютный приоритет. Мы провели специальные тренинги для нашего персонала. С целью профилактики распространения инфекции, все поверхности в нашем отеле регулярно обрабатываются дезинфицирующим средством. Мы также сняли со стен многие предметы декора, дабы сократить места возможного скопления вирусов", - рассказывает Алексей Торрес Веласкес, директор по маркетингу крупной отельной сети Иберостар . Шведский стол теперь тоже будет изменен: блюда заранее будут разложены по тарелкам, дабы избежать, чтобы все отдыхающие одними и теми же приборами накладывали себе еду. "Подавать все будем быстро, голодным никто не останется", - обещает Алексей.

Место месту - рознь

Иностранные туристы смогут останавливаться не только в фешенебельных отелях, но также и в частном секторе. Важное дополнение - провинция должна находиться в эпидемической фазе "новой реальности". Именно в ней находится провинция Матансас и расположенный там курорт Варадеро, что в двух часах езды от столицы. Вообще вся территория Кубы за исключением провинций Сьего-де-Авила, Санкти-Спиритус и Пинар-дель-Рио (которая из пресловутой "новой реальности" вернулась в фазу "локального распространения" коронавируса из-за всплеска новых случаев COVID-19), а также Гаваны. Столица находится в третьей фазе, предшествующей "новой реальности", что означает сохранение ряда ограничений (например, закрыт столичный аэропорт - главная воздушная гавань страны). Тем не менее, приехать в Гавану на экскурсию одним днем из Варадеро никто не запрещает - столица открыта для въезда и выезда. Сам город давно готов к приему путешественников: многие музеи уже работают, рестораны открываются один за другим, а знаменитый Малекон не способны закрыть никакие пандемии.

А вот тем, кто выберет для отдыха расположенный в провинции Сьего-де-Авила остров Кайо Коко, покинуть его для каких-либо экскурсий пока не получится - эта провинция находится в фазе "локального распространения" коронавируса, а значит, до перехода в другие фазы покидать ее территорию запрещается. При этом популярный среди россиян курорт Санта-Мария, в который везут из аэропорта прославленного команданте Че Геварой города Санта-Клары, открыт для путешествий по стране, а ехать оттуда до Гаваны - всего 4 часа.

На Кубе все готово к приему иностранных гостей. Продуманные и отработанные санитарные протоколы и полученный успешный опыт сдерживания инфекции, на деле подтвердивший свою эффективность во время бушующей во всем мире пандемии коронавируса, дают надежду на то, что отдых на Острове Свободы вполне может оказаться действительно безопасным. Ну, а теплое лазурное море, белый песок и известное кубинское радушие и гостеприимство, окутанное сигарным дымом и парами рома, не способна отнять у этой страны никакая пандемия. Насколько этим увещеваниям кубинцев поверят путешественники - станет понятно совсем скоро.