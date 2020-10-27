Косачев: Мир находится на пороге развала системы стабильности и безопасности

Мир сейчас оказался на грани развала системы стабильности и безопасности. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в ходе совместного заседания с комиссией по иностранным делам и вопросам миграции Сената Италии, которое прошло в режиме видеоконференции.

Сенатор отметил, что два года назад никто не мог и предполагать, что "мы окажемся на пороге окончательного развала системы договоренностей стратегической стабильности и безопасности".

Он напомнил, что ранее США приняли решение о выходе из договоров по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД) и по открытому небу. Кроме того, до сих пор неясна судьба договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

По словам Косачева, еще два года назад все ожидали прогресса в разрешении региональных конфликтов в Приднестровье и на Украине, и никто не мог предвидеть нынешнего обострения в Нагорном Карабахе. Он также напомнил о других горячих точках планеты - Ливии, Сирии, Ираке - и отметил при этом, что там "есть надежда" на благоприятное развитие событий.

Сенатор уверен, что "при всех сохраняющихся разногласиях у нас есть согласие в главном: российско-итальянские отношения в современных условиях играют очень важную роль в европейском и более глобальном контексте и будут усиливать свою роль по мере того, как обстоятельства будут становиться все более сложными".