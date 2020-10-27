В среду сразу два российских клуба проведут вторые матчи группового этапа Лиги чемпионов: "Краснодар" примет "Челси", а "Зенит" отправится в гости к дортмундской "Боруссии".

Красавец-стадион в Краснодаре, который в городе за внешнее сходство называют "Колизеем", официально был открыт в 2016 году. С тех пор арена принимала поединки сборной, Кубка конфедераций, Лиги Европы, чемпионата России. Но предстоящая игра займет особое место: местный "Краснодар" впервые в истории проведет домашний матч Лиги чемпионов. И в соперниках будет знаменитый лондонский "Челси".

В стартовом туре оба клуба набрали по одному очку: краснодарцы разошлись миром во Франции с "Ренном" (1:1), а англичане не сумели одолеть на своем поле "Севилью" (0:0). Не сумели забить лондонцы и в следующей встрече - национального первенства с "МЮ" (0:0). После шести туров Премьер-лиги "Челси" идет лишь на десятом месте. Команда не блещет стабильностью, что вызывает серьезную тревогу у болельщиков.

- Мы будем постоянно работать над балансом. Я доволен действиями ребят как в обороне, так и в атаке. Меня вообще меньше всего беспокоит наша игра впереди, поскольку у нас там собраны звезды первой величины, - сказал Лэмпард.

Оптимизму Лэмпарда можно только позавидовать. Но минувшим летом "Челси", несмотря на финансовые проблемы из-за пандемии, потратил аж 247 миллионов евро на новичков! Для сравнения: одни из самых богатых клубов мира "Манчестер Сити" и "ПСЖ" на двоих потратили 220 миллионов.

Разумеется, что с учетом затрат болельщики и руководство "Челси" ждут других результатов. В том числе в Лиге чемпионов, в которой лондонцы уже давненько не добивались успеха. Так что проблем с мотивацией у команды Лэмпарда не будет.

В соперниках у краснодарцев будет одна из самых титулованных английских команд - лондонский "Челси"

"Краснодар" же, такое ощущение, решил на старте сезона больше внимания уделить именно еврокубкам. К примеру, в матче прошлого тура чемпионата со "Спартаком" тренерский штаб "быков" не выпустил на поле сразу нескольких лидеров. Как итог - москвичи выиграли (3:1), а краснодарцы остались в середине таблицы.

Впрочем, надо полагать, футболисты Мурада Мусаева уже забыли о той встрече. Перед сдвоенными матчами третьего и четвертого туров Лиги чемпионов крайне важно хотя бы не проиграть. А уж если у "Краснодара" получится победить дома "Челси", то появятся вполне реальные шансы на выход из группы.

- Все игры в Лиге чемпионов будут тяжелыми. Но когда ты начинаешь на выезде и набираешь одно очко - это вызывает определенное удовлетворение. Надеюсь, дома против "Челси" мы добьемся большего, - сказал в интервью официальному сайту клуба форвард "Краснодара" Маркус Берг.

В более сложной ситуации находится "Зенит". В первом туре питерцы достаточно неожиданно уступили дома "Брюгге" (1:2). А ведь именно бельгийцы в этой группе считались наименее сильной командой. И этим поражением "сине-бело-голубые" серьезно осложнили себе задачу по выходу в плей-офф.

Перед выездом в Дортмунд зенитовцы еще и проиграли на своем поле казанскому "Рубину" (1:2). При таких раскладах матч в Германии, на первый взгляд, не сулит ничего хорошего. Но "Боруссия" сама небезгрешна. Хоть она и неплохо стартовала в Бундеслиге, где после пяти туров занимает третье место, однако в первой встрече Лиги чемпионов "желто-черные" проиграли "Лацио" (1:3). В такой ситуации что для дортмундцев, что для "Зенита" поединок будет одним из ключевых в борьбе за выход из группы.

К слову, сразу после поражения от "Рубина" в СМИ просочилась информация о переговорах питерского клуба с бывшим главным тренером лондонского "Тоттенхэма" Маурисио Поччетино. Впрочем, нынешний рулевой "Зенита" Сергей Семак пока не видит поводов для паники.

- Возможность отставки не рассматриваю. Что касается непосредственно Лиги чемпионов, то легких соперников здесь не бывает. Нам хочется сыграть весной в Лиге чемпионов, но того же хотят и остальные, так что путевки на выход из группы никому не гарантированы, - отметил Семак.

Добавим, что в среду в Лиге чемпионов пройдут еще несколько встреч: "Истанбул Башакшехир" (Турция) - "ПСЖ" (Франция), "Севилья" (Испания) - "Ренн" (Франция), "Брюгге" (Бельгия) - "Лацио" (Италия), "Ференцварош" (Венгрия) - "Динамо" Киев (Украина), "Ювентус" (Италия) - "Барселона" (Испания) и "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "РБ Лейпциг" (Германия).

Где будем смотреть

28 октября, среда, "Матч ТВ"

20.10 "Краснодар" - "Челси". Прямая трансляция.

22.55 "Боруссия" - "Зенит". Прямая трансляция.