КС РФ уточнил требования к оформлению списков кандидатов на выборах

Конституционный суд РФ сохранил за политическими партиями право на выбор процедуры формирования списка кандидатов на выборах. Оспаривать партийное решение в суде по формальным нарушениям кандидаты-конкуренты больше не смогут.

Конфликтная ситуация возникла в 2019 году на выборах в Мособлдуму, когда уполномоченный представитель Московского областного отделения КПРФ представил в территориальную избирательную комиссию перечень будущих кандидатов. Но утвержденный список, в который вошел Михаил Серяпов, позднее был пересмотрен на основании решения суда. Другой кандидат посчитал, что решение партии оформлено с нарушениями закона: голосование проходило по каждой персоне отдельно, при этом весь список не заверялся, а к решению не был приложен перечень кандидатов по одномандатным округам. Поэтому Серяпов к выборам допущен не был и не смог добиться пересмотра даже в Верховном суде. Поэтому он попросил судей КС РФ объяснить необходимость "множить сущности".

По мнению заявителя, требование дважды голосовать за кандидатов и дважды представлять список согласованных кандидатур - сначала в решении комиссии, а затем в виде отдельного приложения к решению - и оценка несоблюдения этого требования как нарушения противоречат статье 32 Конституции РФ, гарантирующей гражданам право избирать и быть избранным, а также статье 55, в которой содержится исчерпывающий перечень ограничений основных прав и свобод человека. Рассмотрев положения ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" во взаимосвязи с региональным законом "О муниципальных выборах в Московской области", судьи КС пришли к выводу, что нормы закона не противоречат Конституции, однако суды общей юрисдикции допустили излишне пуристское их толкование.

КС, в частности, напомнил, что политические партии являются основными коллективными участниками избирательного процесса. Действующее правовое регулирование направлено на соблюдение гарантий демократичности порядка выдвижения кандидатов в депутаты политическими партиями при сохранении их политико-управленческой автономности.

- Право политической партии в соответствии с ее уставом, иными внутренними актами принимать решение о выдвижении кандидатов в депутаты списком путем тайного голосования как за список кандидатов в целом, так и за каждого включаемого в него кандидата, - указал КС. - Причем процедура тайного голосования за каждого предоставляет политической партии при прочих равных условиях возможность проведения более тщательного отбора кандидатов в депутаты.

Оспаривать партийное решение в суде по формальным нарушениям кандидаты-конкуренты не смогут

Что касается второго нарушения, то ФЗ о выборах содержит лишь требование представить решение избирательного объединения о выдвижении кандидатов списком, а в законе Московской области - решение и итоги тайного голосования за это решение с приложением списка кандидатов по одномандатным округам. То есть "дополнительного оформления названного списка кандидатов еще и в качестве отдельного приложения к решению избирательного объединения" не требуется, указал КС.

Таким образом, все зафиксированные в деле Серяпова нарушения таковыми не являются и "не предполагают квалификации соответствующих действий избирательного объединения (политической партии) в качестве несоблюдения требований, являющегося основанием для отказа в регистрации (отмены регистрации) кандидата". Пересмотра итогов выборов это решение не влечет, но несостоявшийся кандидат может потребовать компенсации за свое нарушенное пассивное избирательное право.