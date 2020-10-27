Куда поедут российские туристы на новогодние праздники

Новогодние туры продаются хуже и за счет меньшего количества возможных вариантов для отдыха, то есть открытых стран, указывают в компании AnexTour. Неудивительно, что Россия в этом году вошла в тройку лидеров по количеству бронирований на Новый год наряду с зарубежными направлениями.

Количество предложений внутри страны выросло. Например, туры к Деду Морозу в Великий Устюг есть практически у все крупнейших туроператоров. Например, AnexTour предлагает путешествие с мастер-классами и развлекательными программами в Великом Устюге от 36 тысяч за двоих. "Тез Тур" также приглашает в Великий Устюг на "чаепитие с Дедом Морозом", в Coral Travel готовы отправить туристов в новогодние и рождественские каникулы на родину Деда Мороза из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары.

Ассортимент зимних туров в этом сезоне пополнился также различными тематическими программами на север, причем популярность таких путешествий растет, отмечают туроператоры. Компания "Туи" предлагает туристам программу "Новогодние приключения в Русской Лапландии" с 30 декабря на 5 ночей от 44 тысяч рублей на человека с размещением в двухместном номере.

Другое популярное направление новогодних поездок - горнолыжные курорты. В такие путешествия отправляются не только любители горных лыж, для многих это просто способ побывать в горах и полюбоваться заснеженными вершинами, отмечают представители туриндустрии.

Отправиться в недельный тур на Новый год на горнолыжные курорты России можно за 25 тысяч рублей на двоих, а на экскурсию - за 9,5 тысячи рублей

Тур в Сочи на Красную Поляну (по большинству оценок, лучший горнолыжный курорт в России) с вылетом 27 декабря из Москвы на семь ночей с завтраками и размещением в двухместном номере стоит от 74,4 тысячи рублей на человека, но в большинстве случаев поездка обойдется гораздо дороже - Красная Поляна знаменита своими ценами не меньше, чем своими красотами и подъемниками.

Если больше по душе Домбай, то такая поездка с вылетом 27 декабря из Москвы на 7 ночей без питания с размещением в двухместном номере обойдется от 30 тысяч рублей на человека. Примерно столько же стоят туры на Шерегеш. А поездка в Приэльбрусье еще доступнее - от 24,7 тысячи рублей на человека. Есть также специальные экскурсионные туры на Кавказ и Алтай.

В этом сезоне появились особые туры, которых не было раньше. "Туи" поставил собственные чартеры на Байкал. Путешественники смогут увидеть знаменитый голубой лед озера. Свою программу на Байкал предлагает AnexTour. Туроператор запланировал на зиму 13 туров с различной программой и продолжительностью от двух до семи ночей. "Тез Тур" предлагает путешествие на Камчатку.

Будут востребованы также экскурсионные программы в города, уверены представители туриндустрии. Ассортимент расширился и в этом сегменте. Помимо новогодних туров по Москве, Санкт-Петербургу и "Золотому кольцу" туроператоры предлагают поездки в Казань, Тюмень, Калининград, Великий Новгород и другие города. Стоимость таких программ зависит от удаленности городов от столицы. Например, стоимость экскурсий с заездом 30-31 декабря в Санкт-Петербург стартует от 9,5 тысячи рублей за двоих, в Казань - от 21 тысячи, в Великий Новгород - от 37,6 тысячи рублей за двоих, а в Калининград - от 68,5 тысячи рублей за двоих.

Пока Европа остается закрытой, из зарубежных новогодних направлений наибольшим спросом пользуются турецкие курорты, далее по популярности следуют Египет и Мальдивы, отмечают в "Тез Тур". Из-за роста курса валюты в рублевом эквиваленте цены существенно превышают прошлогодние, замечает представитель компании.

AnexTour впервые запустил экскурсионные программы в Турцию с перелетом через Анталию и Стамбул. "Гости смогут посетить такие исторические места как Анталия, Ассос, Анкара, Демре, Памуккале, Каппадокия, Эфес, Дальян, Пергам и Троя в разных комбинация", - отметили в компании. Цены на туры стартуют от 52,6 тысячи рублей на двоих с перелетом и экскурсионным пакетом.

Кроме того, туроператоры начали ставить чартеры на остров Занзибар в Танзании. Семидневное путешествие обойдется от 150 тысяч рублей на двоих.

По данным агрегатора Biletix, 37% опрошенных пользователей сервиса намерены встретить новогодние праздники дома, 11% - на даче и в поездках внутри страны, 12% планируют уехать поехать за рубеж, 4% - собираются провести это время дома. Туроператоры и отельеры надеются, что путешествовать россиян по своей стране стимулирует второй этап программы туристического кешбэка, который стартовал 15 октября. Уже по итогам первой недели продажи выросли на 30-40%, говорят представители туриндустрии. Акция продлится до 5 декабря 2020 года, покупать туры и бронировать отели можно со сроками выезда вплоть до 10 января 2021 года. Под акцию в этот раз подпадают новогодние путешествия. То есть новогодний тур можно купить незадолго до выезда и с приличной скидкой в 20%.

Между тем

Спрос на авиабилеты на ноябрьские праздники в этом году оказался ниже на 40% по сравнению с прошлым годом, отмечают агрегаторы. "В прошлом году ноябрьские праздники занимали три дня, а в этом году - всего один день, да и тот среди недели", - пояснил "РГ" представитель сервиса по бронированию билетов "Туту.ру". Снизились и цены на перелет. В целом все билеты по России на даты с 31 октября по 6 ноября подешевели на 20%, средний чек за перелет туда-обратно снизился с 11,3 до 9 тысяч рублей. Среди самых популярных направлений на начало ноября - Симферополь, Сочи, Минеральные Воды, Краснодар, Калининград и Махачкала.

Спрос на авиабилеты на Новый год пока также ниже, чем в прошлом году. Но россияне сейчас стараются покупать билеты за пару недель до вылета, так что все еще может измениться, говорят представители турбизнеса. Среди самых популярных направлений, по данным сервиса Biletix, Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург. Средний чек на авиабилеты туда-обратно по России снизился на пару процентов, а в Екатеринбург вырос на 12%, до 10,4 тысячи рублей. Из зарубежных направлений популярнее всего Анталья, Стамбул и Минск.