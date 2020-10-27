Куда поедут российские туристы на новогодние праздники

Новогодние туры продаются хуже и за счет меньшего количества возможных вариантов для отдыха, то есть открытых стран, указывают в компании AnexTour. Неудивительно, что Россия в этом году вошла в тройку лидеров по количеству бронирований на Новый год наряду с зарубежными направлениями.
Количество предложений внутри страны выросло. Например, туры к Деду Морозу в Великий Устюг есть практически у все крупнейших туроператоров. Например, AnexTour предлагает путешествие с мастер-классами и развлекательными программами в Великом Устюге от 36 тысяч за двоих. "Тез Тур" также приглашает в Великий Устюг на "чаепитие с Дедом Морозом", в Coral Travel готовы отправить туристов в новогодние и рождественские каникулы на родину Деда Мороза из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары.
Ассортимент зимних туров в этом сезоне пополнился также различными тематическими программами на север, причем популярность таких путешествий растет, отмечают туроператоры. Компания "Туи" предлагает туристам программу "Новогодние приключения в Русской Лапландии" с 30 декабря на 5 ночей от 44 тысяч рублей на человека с размещением в двухместном номере.
Другое популярное направление новогодних поездок - горнолыжные курорты. В такие путешествия отправляются не только любители горных лыж, для многих это просто способ побывать в горах и полюбоваться заснеженными вершинами, отмечают представители туриндустрии.
Тур в Сочи на Красную Поляну (по большинству оценок, лучший горнолыжный курорт в России) с вылетом 27 декабря из Москвы на семь ночей с завтраками и размещением в двухместном номере стоит от 74,4 тысячи рублей на человека, но в большинстве случаев поездка обойдется гораздо дороже - Красная Поляна знаменита своими ценами не меньше, чем своими красотами и подъемниками.
Если больше по душе Домбай, то такая поездка с вылетом 27 декабря из Москвы на 7 ночей без питания с размещением в двухместном номере обойдется от 30 тысяч рублей на человека. Примерно столько же стоят туры на Шерегеш. А поездка в Приэльбрусье еще доступнее - от 24,7 тысячи рублей на человека. Есть также специальные экскурсионные туры на Кавказ и Алтай.
В этом сезоне появились особые туры, которых не было раньше. "Туи" поставил собственные чартеры на Байкал. Путешественники смогут увидеть знаменитый голубой лед озера. Свою программу на Байкал предлагает AnexTour. Туроператор запланировал на зиму 13 туров с различной программой и продолжительностью от двух до семи ночей. "Тез Тур" предлагает путешествие на Камчатку.
Будут востребованы также экскурсионные программы в города, уверены представители туриндустрии. Ассортимент расширился и в этом сегменте. Помимо новогодних туров по Москве, Санкт-Петербургу и "Золотому кольцу" туроператоры предлагают поездки в Казань, Тюмень, Калининград, Великий Новгород и другие города. Стоимость таких программ зависит от удаленности городов от столицы. Например, стоимость экскурсий с заездом 30-31 декабря в Санкт-Петербург стартует от 9,5 тысячи рублей за двоих, в Казань - от 21 тысячи, в Великий Новгород - от 37,6 тысячи рублей за двоих, а в Калининград - от 68,5 тысячи рублей за двоих.
Пока Европа остается закрытой, из зарубежных новогодних направлений наибольшим спросом пользуются турецкие курорты, далее по популярности следуют Египет и Мальдивы, отмечают в "Тез Тур". Из-за роста курса валюты в рублевом эквиваленте цены существенно превышают прошлогодние, замечает представитель компании.
AnexTour впервые запустил экскурсионные программы в Турцию с перелетом через Анталию и Стамбул. "Гости смогут посетить такие исторические места как Анталия, Ассос, Анкара, Демре, Памуккале, Каппадокия, Эфес, Дальян, Пергам и Троя в разных комбинация", - отметили в компании. Цены на туры стартуют от 52,6 тысячи рублей на двоих с перелетом и экскурсионным пакетом.
Кроме того, туроператоры начали ставить чартеры на остров Занзибар в Танзании. Семидневное путешествие обойдется от 150 тысяч рублей на двоих.
По данным агрегатора Biletix, 37% опрошенных пользователей сервиса намерены встретить новогодние праздники дома, 11% - на даче и в поездках внутри страны, 12% планируют уехать поехать за рубеж, 4% - собираются провести это время дома. Туроператоры и отельеры надеются, что путешествовать россиян по своей стране стимулирует второй этап программы туристического кешбэка, который стартовал 15 октября. Уже по итогам первой недели продажи выросли на 30-40%, говорят представители туриндустрии. Акция продлится до 5 декабря 2020 года, покупать туры и бронировать отели можно со сроками выезда вплоть до 10 января 2021 года. Под акцию в этот раз подпадают новогодние путешествия. То есть новогодний тур можно купить незадолго до выезда и с приличной скидкой в 20%.
Спрос на авиабилеты на ноябрьские праздники в этом году оказался ниже на 40% по сравнению с прошлым годом, отмечают агрегаторы. "В прошлом году ноябрьские праздники занимали три дня, а в этом году - всего один день, да и тот среди недели", - пояснил "РГ" представитель сервиса по бронированию билетов "Туту.ру". Снизились и цены на перелет. В целом все билеты по России на даты с 31 октября по 6 ноября подешевели на 20%, средний чек за перелет туда-обратно снизился с 11,3 до 9 тысяч рублей. Среди самых популярных направлений на начало ноября - Симферополь, Сочи, Минеральные Воды, Краснодар, Калининград и Махачкала.
Спрос на авиабилеты на Новый год пока также ниже, чем в прошлом году. Но россияне сейчас стараются покупать билеты за пару недель до вылета, так что все еще может измениться, говорят представители турбизнеса. Среди самых популярных направлений, по данным сервиса Biletix, Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург. Средний чек на авиабилеты туда-обратно по России снизился на пару процентов, а в Екатеринбург вырос на 12%, до 10,4 тысячи рублей. Из зарубежных направлений популярнее всего Анталья, Стамбул и Минск.
От печали до радости
Супруги Ксения и Максим Мурашовы, Петрозаводск
Этим летом у нас было большое путешествие по Краснодарскому краю. Сначала побывали в самом Краснодаре, потом поехали в Сочи, оттуда в Красную Поляну и Адлер. Выбрали для себя активный туризм: ходили в горы с проводником, совершали путешествие на лошадях, велосипедах, гуляли пешком со скандинавскими палками. Красота в горах неописуемая, вызывала полный восторг. Понравился и Краснодар - своими необычными местами отдыха, современными кафе.
А вот разочаровали цены. Оказалось, что в Сочи, а особенно в Красной Поляне, они на уровне турецких курортов. Все активные путешествия обходятся дорого.
Но все равно мы остались довольны. И собираемся поехать в подобное путешествие и в следующем году. Столько еще мест, в которых мы не бывали.
Наталья Ли, медработник, Волгоград
Этим летом я была в нескольких городах Крыма. Там есть на что посмотреть: природа и культурные достопримечательности. Кухня в кафе обычная: где лучше, а где хуже. Если кошелек лопается, то можно разбежаться. А вот находиться летом в маске, конечно, тяжело, душновато. Это был главный минус нынешнего летнего отдыха. Конечно, в основном ходила без нее, но иногда приходилось надевать.
Вячеслав Белов, вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты
В этом году в отпуск съездить не удалось, так как авиарейс был отменен. В итоге отдыхал на даче, благо что нынче выдался богатый урожай. Лето прошло отлично, в Пермском крае была прекрасная погода, потому и на даче было не хуже, чем на курорте.
Елена Максимова, Мытищи
Отдыхали в августе в Сочи. На этом курорте много предложений, есть все - хорошие отели и рестораны, экскурсии, прогулочные зоны. Удивил сервис. Порой официанты, билетеры, таксисты общались так, будто мы у них деньги пришли просить, и старались от нас отделаться поскорее. Может быть, туристов было слишком много и накопилась усталость. Но если представители сферы услуг заинтересованы в туристах, то и общаться с гостями нужно доброжелательно. Да и цены на размещение завышены. За рубежом за эти же деньги можно найти жилье лучшего качества.
Евгений Урлаткин, предприниматель, Кемерово
В июле мы всей семьей отдыхали на озерах в окрестностях села Завьялово Алтайского края. Ездим туда с удовольствием уже лет пятнадцать. Но в этом году впервые выбрали размещение не в палатках (с полуторагодовалой дочкой на руках это было бы не слишком удобно), а в домике с выходом прямо к щелочному озеру. Так что отдых получился просто замечательный! И с погодой очень повезло.
Жаль, что из-за введения особого режима в связи с коронавирусом этой весной нам не удалось побывать на Горном Алтае. И, к сожалению, пока не знаем, сможем ли по традиции отправиться в ноябре-декабре во Вьетнам.
Александр Лепетин, фотограф, Москва
Отдыхали с семьей в Сочи. У нас двое детей, а детской комнаты в отеле не было. Ходили в соседний отель. За один час детская комната стоит 200 рублей, за двоих детей получается уже 400 рублей. Дороговато, особенно если учесть, что с детьми никто не занимается, работник комнаты просто сидит за столом у входа. В остальном отдохнули хорошо, море было теплое, погода солнечная, развлечений много. Катались на катамаранах, гуляли по набережной, ездили в горы.
Заявки сделаны
"Сейчас идет подготовительный период. Затем будем определяться с критериями для принятия решений по расходованию средств", - сказал Кривоносов. Предполагается, что нацпроект на 70% будет финансироваться за счет внебюджетных источников и на 30% - за счет средства бюджета, пояснил депутат. Ранее СМИ со ссылкой на проект паспорта нацпроекта озвучивали сумму в 630 миллиардов рублей, которую предлагается направить на реализацию нацпроекта.
"Для сбора отраслевых мнений были созданы рабочие группы с участием представителей ведущих турсообществ, бизнеса, профильных вузов и образовательных учреждений", - отметил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. Предложения поступили самые разнообразные. Так, ОСИГ настаивает на создании системы повышении квалификации и кадрового обеспечения в отрасли. Российский союз туриндустрии предложил проект развития Кронштадта "Остров фортов" стоимостью в 600 млн рублей (на эти деньги предполагается создать туристическую зону и всесезонное транспортное сообщение). Союз развития туризма предложил организовать парк автодомов для предоставления их в аренду автотуристам, а вдоль трассы М4 "Дон", идущей на юг, построить придорожные сервисы и кемпинги. Аренда автодомов и бронирование мест ночевок будет идти через специальный сервис. Финансирование проекта оценивается в три миллиарда рублей.
По отзывам представителей туриндустрии, подано около 500 предложений. "По нацпроекту заложено увеличение доли туризма в ВВП России в три раза до 10 трлн рублей. Для этого нужно улучшать логистику, субсидировать перевозки, не просто определить бюджеты, а повышать эффективность расходования средств", - отметил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.
Путешественники встали в очередь
В туротрасли России без смежных отраслей занято 2,5 миллиона человек, а ежегодный оборот составляет 3,7 трлн рублей. Банкротства туристических компаний и полный отказ от путешествий грозили бы массовыми увольнениями и потерей налоговых поступлений. Худшего сценария удалось избежать, отмечает вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Однако наплыв российских туристов стал настоящим вызовом для индустрии. "Из-за возросшего спроса на поездки по России в летний сезон стал ощущаться дефицит хороших отелей категории "четыре-пять звезд" на популярных курортах", - говорит он. Сейчас на прибрежной линии Краснодарского края расположено 45 отелей "пять звезд", в Крыму - всего 15, а на популярных зарубежных курортах таких отелей около 500. Обнаружилась также нехватка профессиональных кадров в гостиничном секторе, замечает Горин.
Многие регионы упустили шанс на переформатирование своих предложений и способов их продвижения, добавляет замдиректора Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова.
"Дорогостоящий сегмент, который включает большое количество услуг, - а именно эти услуги дарят наибольшее количество впечатлений, оказался очень востребован, но не сформирован", - указывает она. На Камчатке в этом году было очень сложно взять вертолет, все они были расписаны. Та же проблема была и в Коми - не хватало профессиональных туроператоров, не было возможности поехать на плато Маньпупунер, совершить лодочные прогулки с экипажем по руслам рек или озер. "Люди были готовы были платить за яркие впечатления, а предложений не было", - говорит эксперт.
Для развития туризма нужно поменять подход, предлагать туристам впечатления, а не объекты, считает Захарова.
Нужна и господдержка, чтобы запустить строительство тех же отелей, развивать круглогодичные направления, например, за счет термальных источников или горнолыжных курортов, говорит Горин. Тогда появятся новые рабочие места. В России пока один турист в развитых туристических регионах стимулирует создание только трех-четырех рабочих мест в туриндустрии и смежных секторах, тогда как за рубежом - 10-15 рабочих мест.