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27.10.2020 22:53
Рубрика: Спорт

"Локомотив" проиграл "Баварии" в матче Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
Московский "Локомотив" уступил на своем поле мюнхенской "Баварии" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов - 1:2.

Перед игрой все прекрасно понимали, что "Локомотиву" будет невероятно трудно набрать хотя бы одно очко. В этом году "Бавария" выглядит почти идеальной командой. О чем говорить, если за последние несколько месяцев мюнхенцы выиграли Бундеслигу, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Германии? А единственное поражение в календарном году потерпели недавно от "Хоффенхайма".

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Тем не менее, перед сегодняшней встречей главный тренер "Локомотива" Марко Николич был настроен оптимистично. Тем не менее, он отметил, что футболистам предстоит сыграть с сильнейшим клубом континента.

"Бавария" - лучшая команда Европы, но мы подготовились. Самое важное - сыграть дисциплинированно и уверенно. Мы должны попробовать побороться с ними. Ребята сделают все возможное, чтобы добиться результата", - говорил Николич.

Надо отметить, что в первом тайме "Локомотив" смотрелся, в целом, достойно. Конечно, преимуществом владели гости, но москвичи старались по возможности убегать в контратаку. Единственный же мяч до перерыва забила "Бавария": на 13-й минуте отличился Леон Горецка.

В начале второй половины немцы создали несколько опасных моментов, но им не везло. На 66-й минуте рефери назначил пенальти в ворота "Локомотива", однако, воспользовавшись помощью видеоассистента, отменил свое решение. Буквально в одной из следующих атак "красно-зеленые" сравняли счет: с передачи Зе Луиша забил Антон Миранчук.

Пропустив, "Бавария", как показалось, слегка растерялась. У "Локомотива" был отличный шанс выйти вперед, но Зе Луиш, выйдя один на один с Мануэлем Нойером, пробил мимо. Почти сразу же мюнхенцы наказали соперника. Это Йозуа Киммих решился на дальний удар и попал точно в угол, установив окончательный счет - 2:1.

Во втором матче группы "А" сегодня в 23:00 в Мадриде сыграют "Атлетико" и австрийский "Зальцбург".

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