Лукашенко потребовал отчислить из вузов протестующих студентов

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал отчислить участвующих в протестах студентов белорусских вузов и их преподавателей, "которые гадко себя ведут".

Как сообщает информагентство БЕЛТА, об этом он заявил во вторник. "Студенты: пришли учиться - учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого - на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза", - сказал Лукашенко.

Напомним, что накануне, по данным ТАСС, около сотни студентов Белорусского национального технического университета приняли участие в несанкционированных властями республики массовых акциях протеста. И, собравшись в колонну, добрались до центра Минска, после чего разбежались от сотрудников ОМОН.

Учащиеся Белгосуниверситета, провели акцию протеста в форме сидячей забастовки на одном из факультетов. Свое несогласие с политикой властей, выстроившись в ряде случаев в так называемые цепи солидарности, также выразили в различной форме студенты Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники, а также Минского лингвистического университета.