Лукашенко: Против Беларуси развернута террористическая война

Не только информационную, но и террористическую по отдельным направлениям войну развернули против Беларуси. С таким утверждением, как сообщает информагентство БЕЛТА, во вторник выступил президент Александр Лукашенко.

"Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельс. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма", - сказал Лукашенко на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания.

По его словам, такие действия необходимо пресечь. При этом президент Беларуси напомнил, что правоохранители должны работать аккуратно, даже несмотря на то, что острый период прошел и "протестуны эти болтаются по улицам (в основном или практически только в Минске)".

"Тем не менее, мы констатировали факт, что эта оставшаяся масса радикализировалась. Мы четко видим организаторов и тех, кто воплощает эти идеи, - заявил Александр Лукашенко. - И я тогда говорил, что работаем аккуратно, поскольку красную черту они еще не перешли. Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли".