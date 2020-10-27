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Лёва Би-2 заразился коронавирусом

Новости
    27.10.2020, 14:17
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/levab2 Фото: instagram.com/levab2
Фото: instagram.com/levab2

48-летний Егор Бортник, более известный как Лёва Би-2, один из двух фронтменов соответствующего музыкального коллектива, заболел новой коронавирусной инфекцией.

О чем рассказал поклонникам посредством Instagram.

На вопросы подписчиков в комментариях Лёва сообщил, что болеет уже некоторое время, но недуг неуклонно отступает - ему с каждым днем все лучше.

Фанаты желают артисту скорейшего выздоровления и делятся собственным опытом, обсуждая, у кого на какой день пропало обоняние, например.

Ранее сообщалось, что Лёва попал в больницу, подавившись рыбой.

Егор Михайлович Бортник родился в 1972 году в Минске. Занимался в детской театральной студии, где и познакомился с Александром Уманом, будущим Шурой Би-2.

Первый их коллектив назывался "Братья по оружию", позже переименован в "Берег истины", и только потом - в "Би-2".

Дебютный студийный альбом группы, "Бесполая и грустная любовь", вышел в 1998-м.

Песни "Би-2", включая их самую прославленную "Полковнику никто не пишет", звучат во множестве кинокартин - "Брат 2", "Сестры", "Война", в киносериалах "Ёлки", "Мамы" и "О чем говорят мужчины".

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