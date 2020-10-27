Матвиенко предложила создать группу в БРИКС по борьбе с последствиями COVID

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что страны-участницы БРИКС (Россия, Индия, Китай, Бразилия, ЮАР) должны создать целевую группу для борьбы с экономическими последствия пандемии коронавируса. Такое мнение она высказала в ходе выступления на VI парламентском форуме БРИКС, который прошел во вторник в режиме видеоконференции.

"Пандемия стала испытанием на прочность не только для государств, но и для мирового сообщества", - отметила глава Совфеда.

Матвиенко напомнила, что "Россия оказала помощь более чем 40 странам в борьбе с инфекцией". "Мы знаем, что подобные проекты осуществляются и нашими партнерами по БРИКС", - отметила она и предложила коллегам внести свой вклад в совместную борьбу с пандемиями, поддержав российские инициативы в этой сфере. Речь идет о создании комплексной системы раннего предупреждения рисков возникновения массовых инфекционных заболеваний, а также о подписании пятистороннего меморандума о по вопросам нормативного регулирования медицинской продукции.

"Кроме того, мы предлагаем организовать целевую группу БРИКС по устойчивому экономическому развитию в период после пандемии COVID-19", - сказала Матвиенко. "Рассчитываем, что все эти предложения получат поддержку", - добавил она.