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27.10.2020 00:00
Рубрика: Спорт

Попасть в Вену

Медведев очень мотивирован на турнире в столице Австрии
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 242(8296)
Первая ракетка России Даниил Медведев уже гарантировал себе место в восьмерке сильнейших на Итоговом чемпионате года в Лондоне. Но он по-прежнему мотивирован на результат на турнире категории ATP 500, который в понедельник начался в Вене, и на "Мастерсе" в Париже.

Последние выступления Медведева могли разочаровать и болельщиков, и самого теннисиста. Он уступил в первом круге "Ролан Гаррос" и вылетел с St. Peterburg Open, не сумев защитить титул. Надеемся, что в Вене проблем не возникнет. Тем более что у Даниила сменился соперник. Австралиец Алекс де Минор, занимающий 25-е место в рейтинге, снялся с соревнований. Его заменит лаки-лузер Джейсон Джунг из Китайского Тайбэя.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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- Турнир в Вене очень сильный, если посмотреть на сеяных игроков и их рейтинги, - приводит слова Медведева пресс-служба ATP. - Выход в полуфинал уже можно считать большим успехом, а если моим соперником на этой стадии вдруг станет действующий чемпион Доминик Тим, это будет отличный матч.

Медведев также поделился планами на Итоговый чемпионат. Напомним, что в прошлом году Даниил проиграл все три встречи группового раунда - Стефаносу Циципасу, Рафаэлю Надалю и Александру Звереву.

- Когда ты только начинаешь зарабатывать очки на своих первых "фьючерсах" и "челленджерах", тебе кажется, что попасть в топ-8 просто нереально, потому что для этого надо выступать на "Больших шлемах" и выигрывать. Когда же ты все-таки оказываешься на Итоговом турнире, исполняется твоя мечта, - признался наш теннисист. - Тогда ты ставишь новую цель и идешь к ней шаг за шагом: выиграть матч, затем выйти из группы и так далее. Так же я поступлю и в этом сезоне. Хотя попасть в Лондон два года подряд - это уже большое достижение.

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