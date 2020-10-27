Международная олимпиада по русскому языку в Тунисе пройдет онлайн

Первый, отборочный, этап пройдет в дистанционном формате. Тест по русскому языку нужно будет сдать до 15 ноября.
Второй тур также будет онлайн. Он представляет собой викторину по истории и культуре России, а ответы будут принимать до 22 ноября.
Интеллектуальное соревнование позволит выявить новые таланты, чтобы в дальнейшем оказывать им поддержку в изучении "великого и могучего".
По мнению специалистов, турнир поможет усилить интерес к российской истории, повысить мотивацию к изучению русского языка. Олимпиада позволит юным выходцам из России и иностранцам больше узнать о культуре, обычаях и традициях страны.
И, конечно, решить не менее важную задачу продвижения русского языка за рубежом, повышения уровня грамотности и расширения читательского кругозора у носителей языка и иностранных друзей.
К слову, в качестве организатора олимпиады выступает Ассоциация российских соотечественников в "Клуб "Жаркий" при поддержке Координационного совета российских соотечественников в Тунисе.