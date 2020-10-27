Международная олимпиада по русскому языку в Тунисе пройдет онлайн

В Тунисе начался прием заявок на дистанционную олимпиаду по русскому как иностранному, отечественной истории и культуре. Он продлится до 5 ноября. В олимпиаде смогут принять участие молодые соотечественники и изучающие русский иностранцы от 7 до 19 лет, сообщает пресс-служба портала "Русский мир".

Первый, отборочный, этап пройдет в дистанционном формате. Тест по русскому языку нужно будет сдать до 15 ноября.

Второй тур также будет онлайн. Он представляет собой викторину по истории и культуре России, а ответы будут принимать до 22 ноября.

Интеллектуальное соревнование позволит выявить новые таланты, чтобы в дальнейшем оказывать им поддержку в изучении "великого и могучего".

По мнению специалистов, турнир поможет усилить интерес к российской истории, повысить мотивацию к изучению русского языка. Олимпиада позволит юным выходцам из России и иностранцам больше узнать о культуре, обычаях и традициях страны.

И, конечно, решить не менее важную задачу продвижения русского языка за рубежом, повышения уровня грамотности и расширения читательского кругозора у носителей языка и иностранных друзей.

К слову, в качестве организатора олимпиады выступает Ассоциация российских соотечественников в "Клуб "Жаркий" при поддержке Координационного совета российских соотечественников в Тунисе.