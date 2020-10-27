Министерства обороны СГ проводят совместную коллегию

Совместная коллегия военных ведомств России и Беларуси началась во вторник в формате видеоконференции, информирует источник в Минобороны РБ, уточнив, что заседание проходит под председательством белорусского министра обороны генерал-майора Виктора Хренина.

В белорусской части заседания в Центре стратегического управления Генерального штаба ВС участвуют государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, представители секретариата Совета безопасности, парламентского собрания Союза Беларуси и России, представительства Постоянного комитета Союзного государства, аппарата атташе России.

Новостные порталы напоминают, что коллегия образована с целью организации практической работы по созданию и укреплению совместного военного потенциала для противодействия вызовам и угрозам военного характера, которые направлены против Союзного государства.