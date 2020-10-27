Минсельхоз предложил продлить упрощенный порядок ввоза ГМО-сои и шрота

Минсельхоз планирует продлить упрощенный режим ввоза ГМО-сои и шрота до конца 2021 года. В противном случае для российских животноводов есть риск дефицита кормов, считают в ведомстве.

Постановление правительства, разрешающее ввоз без регистрации ГМО-сои и шрота, было издано в середине апреля 2020 года. Упрощенный ввоз разрешили до конца 2020 года и только для той продукции, безопасность которой подтверждена Россельхознадзором.

Однако, учитывая длительную процедуру экспертиз ГМО, а также период, необходимый для госрегистрации как продукции, так и самого ГМО, срок до конца 2020 года оказался недостаточным, говорится в пояснении к проекту постановления правительства.

"Отсутствие возможности с 1 января 2021 года у неограниченного круга лиц ввоза вышеуказанной продукции может привести к дефициту высокобелковых кормов на отечественном рынке и, как следствие, росту цен как на корма и кормовые добавки, так и на продукцию животноводческой отрасли в целом", - поясняют авторы проекта.

По оценке гендиректора Ассоциации производителей кормов ЕАЭС Владимира Манаенкова, для покрытия внутренних потребностей нам недостает около 30% соевого шрота. И решение минсельхоза облегчит российским животноводам в создавшееся непростое время приобретать важнейший компонент корма с минимальными затратами. С точки зрения конечного потребителя, это правильное решение, считает эксперт.

Упрощенный импорт соевого ГМО-шрота позволит избежать дефицита кормов и не допустить роста цен на них

В России нет дефицита соевого шрота, наоборот - мы успешно экспортируем эту продукцию, не согласен генеральный директор агентства "ПроЗерно" Владимир Петриченко. По его информации, за время действия постановления случаев ввоза партий соевого шрота в Россию не было, что только подтверждает отсутствие необходимости в нем. Да и импортировать его при нынешнем курсе рубля невыгодно, добавляет эксперт.

Стоимость ГМО-шрота на 20% ниже даже при текущем курсе, спорит исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Союз неоднократно выступал за исключение соевого шрота из списка продукции, не подлежащей госрегистрации. Эксперт уверен, что, допуская на внутренний рынок более дешевый за счет тарифных барьеров стран-производителей иностранный ГМО-шрот, мы ставим под удар наши перерабатывающие предприятия, которые не смогут предложить конкурентоспособную цену на внутреннем рынке сои по сравнению с экспортной альтернативой. И значительную часть объемов отечественной сои, по оценкам союза, будет выгоднее экспортировать, а не продавать переработчикам.

"В результате производители мяса сядут на иглу импортного шрота, отечественная соя уедет на экспорт, а перерабатывающие мощности, построенные в том числе на средства господдержки, пойдут на металлолом. Это разбалансирует и разрушит созданную с таким трудом отрасль переработки сои. И в целом данное постановление идет вразрез с политикой государства в области контроля за оборотом ГМО", - категоричен Мальцев.