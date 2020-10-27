Минсельхоз предложил продлить упрощенный порядок ввоза ГМО-сои и шрота

Новости

Врач объяснил, какие люди неуязвимы для коронавируса 20:40
В Волгограде три человека пострадали от взрыва газа 20:04
Индекс предпринимательской уверенности в РФ один из самых высоких в Европе 19:58
В Азовском море на месте взрыва танкера нашли останки моряков 19:53
Аналитики назвали самый популярный iPhone 19:34
Путин раскритиковал систему закупки книг в библиотеки 19:32
Сухогруз протаранил греческий военный корабль 19:10
Москвичи стали реже пользоваться общественным транспортом 18:54
Более 50 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на юго-востоке Москвы 18:47
Умер заразившийся COVID-19 актер Джонни Лиз 18:45
Путин поддержал идею показывать советское кино в школах 18:39
Расшифровка генома мшанки приблизила ученых к лекарству от рака 18:36
Путин призвал сохранить систему школ искусств 18:25
РФПИ направил в ВОЗ заявку на ускоренную регистрацию "Спутник V" 18:16
Сергей Лавров ушел на самоизоляцию из-за контакта с заболевшим COVID-19 18:12
Путин допустил пересмотр правил возрастной маркировки произведений искусства 18:08
Путин поддержал идею усилить меры защиты правды о Второй мировой войне 18:05
Систему QR-кодов в Москве могут расширить 17:58
РЖД возобновили дистанционную отмену поездки для пассажиров старше 65 лет 17:56
Нурмагомедов сообщил, что он возглавил рейтинг UFC вне весовых категорий 17:40
Путин пошутил про летучую мышь 17:39
Гендиректор Большого театра рассказал, сколько сотрудников болеет COVID 17:29
Вышел трейлер постапокалипсиса с Джорджем Клуни "Полночное небо" 17:24
Путин: Мы будем делать все, чтобы учреждения культуры работали 17:23
Российский суд впервые признал геноцид советского народа нацистами 17:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
27.10.2020 19:25
Рубрика: Экономика

Боб в помощь

Минсельхоз предложил продлить упрощенный порядок ввоза ГМО-сои и шрота
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8297)
Минсельхоз планирует продлить упрощенный режим ввоза ГМО-сои и шрота до конца 2021 года. В противном случае для российских животноводов есть риск дефицита кормов, считают в ведомстве.

Постановление правительства, разрешающее ввоз без регистрации ГМО-сои и шрота, было издано в середине апреля 2020 года. Упрощенный ввоз разрешили до конца 2020 года и только для той продукции, безопасность которой подтверждена Россельхознадзором.

Фото: Владимир Аносов
Минсельхоз обещает сохранить стабильные цены на продукты питания

Однако, учитывая длительную процедуру экспертиз ГМО, а также период, необходимый для госрегистрации как продукции, так и самого ГМО, срок до конца 2020 года оказался недостаточным, говорится в пояснении к проекту постановления правительства.

"Отсутствие возможности с 1 января 2021 года у неограниченного круга лиц ввоза вышеуказанной продукции может привести к дефициту высокобелковых кормов на отечественном рынке и, как следствие, росту цен как на корма и кормовые добавки, так и на продукцию животноводческой отрасли в целом", - поясняют авторы проекта.

По оценке гендиректора Ассоциации производителей кормов ЕАЭС Владимира Манаенкова, для покрытия внутренних потребностей нам недостает около 30% соевого шрота. И решение минсельхоза облегчит российским животноводам в создавшееся непростое время приобретать важнейший компонент корма с минимальными затратами. С точки зрения конечного потребителя, это правильное решение, считает эксперт.

Упрощенный импорт соевого ГМО-шрота позволит избежать дефицита кормов и не допустить роста цен на них

В России нет дефицита соевого шрота, наоборот - мы успешно экспортируем эту продукцию, не согласен генеральный директор агентства "ПроЗерно" Владимир Петриченко. По его информации, за время действия постановления случаев ввоза партий соевого шрота в Россию не было, что только подтверждает отсутствие необходимости в нем. Да и импортировать его при нынешнем курсе рубля невыгодно, добавляет эксперт.

Фото: Gettyimages
Какую рыбу россияне недооценивают и много ли на прилавках контрафакта

Стоимость ГМО-шрота на 20% ниже даже при текущем курсе, спорит исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Союз неоднократно выступал за исключение соевого шрота из списка продукции, не подлежащей госрегистрации. Эксперт уверен, что, допуская на внутренний рынок более дешевый за счет тарифных барьеров стран-производителей иностранный ГМО-шрот, мы ставим под удар наши перерабатывающие предприятия, которые не смогут предложить конкурентоспособную цену на внутреннем рынке сои по сравнению с экспортной альтернативой. И значительную часть объемов отечественной сои, по оценкам союза, будет выгоднее экспортировать, а не продавать переработчикам.

"В результате производители мяса сядут на иглу импортного шрота, отечественная соя уедет на экспорт, а перерабатывающие мощности, построенные в том числе на средства господдержки, пойдут на металлолом. Это разбалансирует и разрушит созданную с таким трудом отрасль переработки сои. И в целом данное постановление идет вразрез с политикой государства в области контроля за оборотом ГМО", - категоричен Мальцев.

Экономика АПК Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз

Главное сегодня

Путин продлил порядок начисления выплат на детей
Роспотребнадзор ввел в стране масочный режим
Голикова: Избежать второго локдауна возможно при соблюдении мер безопасности
Мишустин продлил льготную ипотеку до 1 июля 2021 года
Российский суд впервые признал геноцид советского народа нацистами
В Кадастровой палате рассказали, что нельзя построить на даче
Пять главных отличий хорошей АЗС от плохой