Минтруд хочет увеличить максимальное пособие для женщин-военных с детьми

Для женщин, проходящих службу по контракту, максимальное пособие по уходу за ребенком предлагается увеличить более чем в два раза. Проект закона, разработанный Минтрудом, проходит общественное обсуждение.

Как пояснили в ведомстве, сейчас ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначается и выплачивается как контрактницам, так и уволенным с военной службы матерям в размере 40% среднего денежного довольствия по месту службы за 12 месяцев (с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок), предшествовавших месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком. Максимальный размер ежемесячной выплаты ежегодно индексируется и сегодня составляет 13504 рубля.

В законопроекте Минтруда говорится, что максимальный размер пособия "не может превышать за полный календарный месяц 27984,66 рубля", что в два с небольшим раза больше, чем прежняя сумма.