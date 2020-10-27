Минтруд опубликовал новый ТОП-50 востребованных профессий

Утвержден перечень самых востребованных профессий, соответствующий приказ подписал глава Минтруда Антон Котяков, сообщили "РГ" в ведомстве.

Всего в список вошли 50 профессий. Все они отвечают общероссийским и региональным потребностям экономики в квалифицированных кадрах со средним профессиональным образованием. В Минтруде рассказали, что ТОП-50 формировался на основе опроса, проведенного ВНИИ труда. В нем приняли участие более 9 тысяч предприятий и организаций. Помимо этого, анализировались вакансии, размещенные на ключевых сайтах по поиску работу. К обсуждению привлекались отраслевые эксперты и представители системы профессионального образования.

По ряду позиций новый список совпадает с прошлогодним. По-прежнему большой спрос у работодателей на графических дизайнеров, кондитеров, сварщиков, специалистов по гостеприимству, станочников широкого профиля, также требуются повара. Среди новых профессий, вошедших в ТОП-50, специалист по работе с документами и архивами, в том числе электронными, специалист по экологической безопасности природных комплексов, специалист по эксплуатации зданий и сооружений, специалист по машинному обучению, специалист по сбору цифрового следа, фронтенд-разработчик, специалист по интеллектуальным интегрированным системам.

Перечень необходим для определения основных направлений подготовки в учреждениях среднего специального образования.