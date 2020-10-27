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27.10.2020 14:21
Рубрика: Общество

Минздрав пояснил, как пациентов с COVID обеспечивают бесплатными лекарствами

Текст: Ирина Невинная

Во всех регионах России граждане, которые лечатся от COVID-19 дома, должны обеспечиваться лекарствами за счет федерального бюджета. Письмо с таким предложением направил в Минздрав депутат Госдумы Иван Сухарев.

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В своем обращении депутат отметил, что пациентам с подозрением на коронавирус, которые не были госпитализированы, в настоящее время выписывается стандартный перечень препаратов для амбулаторного лечения. При этом минимальная цена курса лечения может составлять более 2 тысяч рублей.

"В целях улучшения эпидемиологической обстановки в стране, а также поддержки российских граждан в период пандемии прошу вас рассмотреть возможность выдачи медицинским учреждениям сертификатов до 2021 года на приобретение лекарств для лечения граждан, имеющих полис обязательного медицинского страхования, с подозрением на COVID-19 на амбулаторном этапе за счет средств федерального бюджета", - цитирует письмо RT.

В Минздраве пояснили, что препараты для лечения COVID-19 включены в перечень жизненно необходимых и важнейших, поэтому льготные категории граждан, имеющие право на бесплатное лекарственное обеспечение, по назначению врача могут получить их бесплатно. Кроме того, власти ряда регионов закупают препараты за счет региональных бюджетов и обеспечивают амбулаторных больных самостоятельно. Такие решения приняты, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Тюменской области и некоторых других регионах.

Предложение о выделении дополнительных средств из федерального бюджета на закупки лекарств для обеспечения всех COVID-больных на амбулаторном лечении требует рассмотрения и обсуждения, уточнили в министерстве, оценивать перспективы, что такое предложение будет принято, преждевременно.

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