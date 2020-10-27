Дефицита лекарств, с которым столкнулись семьи, где есть дети с онкозаболеваниями, не будет, минздрав примет меры, сообщили в ведомстве. И объяснили: сложности возникли из-за пандемии, которая повлияла на ценообразование, в результате цены на многие препараты увеличились.

"В целях недопущения дефектуры (дефицита) лекарств в будущем Минздравом России разработан проект нормативного правового акта, который предусматривает увеличение предельной отпускной цены на данные препараты", - говорится в сообщении министерства. Раньше такой же механизм - возможность "точечного" пересмотра отпускных цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших в случае нерентабельности их производства и угрозы ухода с рынка - предлагал минпромторг. Поэтому есть надежда, что межведомственное согласование, которое сейчас проходит документ, долгим не будет.

Пандемия не единственный фактор риска. Острый дефицит лекарств для онкобольных детей возник не вчера. Уже несколько месяцев родители не могут купить этопозид, винкристин, цисплатин и некоторые другие препараты. В больницах их запасы на исходе, а в аптеках их нет вовсе. По данным НМИЦ гематологии, в дефиците сейчас 26 жизненно важных препаратов. Онкологи говорят - это просто катастрофа: есть протоколы лечения рака крови, признанные одними из лучших в мире, есть успешный опыт излечивания, но нет лекарств, без которых терапия многих опухолей кроветворной системы невозможна.

И главная причина все же не эпидемия, а ситуация с ценообразованием и госзакупками - иностранные фармкомпании поставки постепенно сворачивают, поскольку производство по фиксированным ценам со временем становится нерентабельным, а российские предприятия закрыть потребности в полном объеме тоже не могут.

"В августе 2020 года было подписано постановление правительства, разрешившее госорганизациям закупать иностранные лекарства для лечения лейкоза и лимфомы без ограничений, несмотря на наличие их производителей в странах ЕАЭС", - рассказала сенатор Татьяна Кусайко на одном из недавних совещаний по этой проблеме. Она пояснила необходимость такого решения: смена препарата или использование лекарств от другого производителя у некоторых пациентов может привести к ухудшению, поэтому если оптимальная терапия подобрана, переходить на другие препараты нежелательно. Перебои в поставках тоже недопустимы: рак прогрессирует быстро, прерывать лечение нельзя.

Примерно с 2018 года с российского рынка начали уходить многие препараты с доказанной эффективностью и хорошей переносимостью, и сегодня в детской онкогематологии недоступны уже 12 критически важных препаратов, сообщил президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев. "Врач не должен думать, где взять необходимые лекарства для лечения смертельно больных. Надо отрегулировать вопросы, связанные с лекарственным обеспечением онкогематологических пациентов", - призвал академик. Он предлагает создать федеральный лекарственный фонд, который бы гарантированно обеспечивал препаратами пациентов с раком крови в любом регионе.

С этого года онкогематология включена в федеральный проект "Борьба с онкозаболеваниями" с финансированием по ОМС. Деньги на закупку лекарств выделены огромные. Но используются они в разных регионах по-разному - где-то закупки налажены, где-то проводятся "вслепую". Эту проблему помог бы решить регистр онкопациентов.