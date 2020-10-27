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27.10.2020 18:27
Рубрика: Экономика

Таблеткам дадут волю

Предлагается увеличить отпускные цены на дефицитные лекарства
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8297)
Дефицита лекарств, с которым столкнулись семьи, где есть дети с онкозаболеваниями, не будет, минздрав примет меры, сообщили в ведомстве. И объяснили: сложности возникли из-за пандемии, которая повлияла на ценообразование, в результате цены на многие препараты увеличились.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В целях недопущения дефектуры (дефицита) лекарств в будущем Минздравом России разработан проект нормативного правового акта, который предусматривает увеличение предельной отпускной цены на данные препараты", - говорится в сообщении министерства. Раньше такой же механизм - возможность "точечного" пересмотра отпускных цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших в случае нерентабельности их производства и угрозы ухода с рынка - предлагал минпромторг. Поэтому есть надежда, что межведомственное согласование, которое сейчас проходит документ, долгим не будет.

Минздрав пояснил, как пациентов с COVID обеспечивают бесплатными лекарствами

Пандемия не единственный фактор риска. Острый дефицит лекарств для онкобольных детей возник не вчера. Уже несколько месяцев родители не могут купить этопозид, винкристин, цисплатин и некоторые другие препараты. В больницах их запасы на исходе, а в аптеках их нет вовсе. По данным НМИЦ гематологии, в дефиците сейчас 26 жизненно важных препаратов. Онкологи говорят - это просто катастрофа: есть протоколы лечения рака крови, признанные одними из лучших в мире, есть успешный опыт излечивания, но нет лекарств, без которых терапия многих опухолей кроветворной системы невозможна.

И главная причина все же не эпидемия, а ситуация с ценообразованием и госзакупками - иностранные фармкомпании поставки постепенно сворачивают, поскольку производство по фиксированным ценам со временем становится нерентабельным, а российские предприятия закрыть потребности в полном объеме тоже не могут.

"В августе 2020 года было подписано постановление правительства, разрешившее госорганизациям закупать иностранные лекарства для лечения лейкоза и лимфомы без ограничений, несмотря на наличие их производителей в странах ЕАЭС", - рассказала сенатор Татьяна Кусайко на одном из недавних совещаний по этой проблеме. Она пояснила необходимость такого решения: смена препарата или использование лекарств от другого производителя у некоторых пациентов может привести к ухудшению, поэтому если оптимальная терапия подобрана, переходить на другие препараты нежелательно. Перебои в поставках тоже недопустимы: рак прогрессирует быстро, прерывать лечение нельзя.

В Кремле прокомментировали ситуацию с лекарствами для онкобольных

Примерно с 2018 года с российского рынка начали уходить многие препараты с доказанной эффективностью и хорошей переносимостью, и сегодня в детской онкогематологии недоступны уже 12 критически важных препаратов, сообщил президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев. "Врач не должен думать, где взять необходимые лекарства для лечения смертельно больных. Надо отрегулировать вопросы, связанные с лекарственным обеспечением онкогематологических пациентов", - призвал академик. Он предлагает создать федеральный лекарственный фонд, который бы гарантированно обеспечивал препаратами пациентов с раком крови в любом регионе.

С этого года онкогематология включена в федеральный проект "Борьба с онкозаболеваниями" с финансированием по ОМС. Деньги на закупку лекарств выделены огромные. Но используются они в разных регионах по-разному - где-то закупки налажены, где-то проводятся "вслепую". Эту проблему помог бы решить регистр онкопациентов.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Онкология: как победить рак Пандемия коронавируса COVID-19

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