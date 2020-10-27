Минздрав разработал меры по недопущению дефицита лекарств для онкобольных

Минздрав России держит на контроле ситуацию с наличием лекарственных препаратов для пациентов с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что специалисты осуществляют еженедельный мониторинг ввода в гражданский оборот препаратов, необходимых для онкобольных. Минздрав также собирает информацию о текущей потребности регионов в данных лекарствах, чтобы оперативно поставлять препараты в наиболее проблемные субъекты, пишет ТАСС.

В министерстве отмечают, что на поставки лекарств для онкобольных и ценообразование повлияла пандемия коронавируса. В целях недопущения дефицита препаратов разработан проект нормативного правового акта, который предусматривает увеличение предельной отпускной цены на данные лекарства. Документ сейчас проходит межведомственное согласование.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин снял ограничения на госзакупки противолейкозного препарата "Винкристин". Он входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а медикаменты из этого списка, изготавливаемые за рубежом, не участвуют в аукционах, если есть аналогичные предложения хотя бы от двух производителей из стран Евразийского экономического союза. Такое ограничение в случае с "Винкристином" мешало эффективному лечению лейкоза и других онкологических заболеваний, поскольку его смена могла привести к ухудшению состояния пациента с быстропрогрессирующим заболеванием, требующим стабильной терапии.