Мишустин назвал лауреатов конкурса "Лучшая муниципальная практика"

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил 30 муниципальных образований лауреатами всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика". Победителей отмечают за успехи в развитии территориального самоуправления, градостроительной политики, цифровизации городского хозяйства, за эффективное управление муниципальными финансами и укрепление межнациональных отношений.

В этом году лауреатами конкурса стали муниципальные образования из 20 регионов страны, в том числе из Татарстана, Мордовии, Северной Осетии, Нижегородской, Калининградской и Челябинской областей, Краснодарского и Ставропольского краев.

Они получат из федерального бюджета дополнительные средства на развитие. В 2020 году премиальный фонд конкурса составляет один миллиард рублей. Победителям из числа городских округов и поселений направят от 30 до 75 миллионов рублей, сельским поселениям - 10-25 миллионов.