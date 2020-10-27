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27.10.2020 12:26
Рубрика: Экономика

Мишустин продлил льготную ипотеку до 1 июля 2021 года

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении льготной ипотеки под 6,5 процента годовых до 1 июля 2021 года.
Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Программа стартовала в апреле и была рассчитана до 1 ноября, однако в правительстве ее признали одним из самых эффективных механизмов поддержки экономики, а президент попросил продлить действие.

На льготную ипотеку приходится 90 процентов всех выдаваемых кредитов для покупки жилья в новостройках. За полгода выдано более 230 тысяч кредитов на 669 миллиардов рублей. В правительстве посчитали, что продление программы позволит выдать еще 600 тысяч кредитов на 1,8 миллиарда рублей.

По условиям ипотеки максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 миллионов рублей. Для остальных регионов - 6 миллионов.

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