Москалькова оценила законопроект о деятельности федерального омбудсмена

Государственная Дума одобрила в первом чтении проект федерального конституционного закона "О внесении изменений в статьи 6 и 11 Федерального конституционного закона "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации". Этот законопроект был внесен Президентом России для имплементации положений обновленной Конституции РФ в законодательство, отметила в своем Instagram омбудсмен Татьяна Москалькова.

- Исходя из того, что федеральный омбудсмен в своей деятельности обладает независимостью и неприкосновенен, была выдвинута инициатива повысить требования к этой государственной должности, - написала она.

В частности, в проект закона были внесены дополнительные условия назначения на должность федерального омбудсмена. Он должен постоянно жить в России, а после назначения не может иметь счета и вклады в зарубежных банках, если они находятся не в России, он также не может хранить в них деньги и ценности.

По результатам голосования в Госдуме законопроект был одобрен единогласно. Во время выступлений представители фракций высказали мнение о возрастании роли и значения института Уполномоченного по правам человека в России.