Мужчина попытался вынести из Лувра скульптуру под предлогом возвращения Африке

Выходец из Демократической Республики Конго (ДРК) попытался вынести из парижского Лувра скульптуру XVIII века, объяснив это возвращением африканского наследия. Инцидент произошел на минувшей неделе.

На глазах у посетителей Эмери Мвазулу Диябанза схватил стоявшую в одном из залов скульптуру и направился к выходу, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал BFM. Сотрудники музея попытались остановить мужчину, который начал кричать, что возвращает украденное из Африки наследие, а также призывать к совести представителей "западного мира".

Представитель ДРК был задержан, уже третьего декабря он предстанет перед судом. В музее рассказали, что скульптура, которую пытался забрать мужчина, была создана на индонезийском острове Флорес.