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27.10.2020 21:40
Рубрика: Спорт

Резвятся в бассейне

На ЧР в Казани побили еще два рекорда
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8297)
Несмотря на то, что чемпионат России по плаванию в Казани - всего лишь второй старт для сборной в этом нестандартном из-за коронавируса сезоне, участники набрали неплохую форму.

Чемпион и рекордсмен мира на дистанции 200 м брассом Антон Чупков выиграл заплыв и установил новый рекорд России на стометровке - 58,83, побив свое же прошлогоднее достижение (58,94).

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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- Три недели назад плыл на секунду хуже, чем сейчас, - приводит слова Чупкова пресс-служба Всероссийской федерации плавания. - Рекорд - приятный бонус, но все равно есть над чем работать. Впереди 200 м, самому интересно после сегодняшнего результата.

Еще одним рекордсменом стал 17-летний Илья Бородин. В финале на дистанции 200 м комплексным плаванием он рассчитывал на юношеский рекорд, но проплыл как взрослый - 1.58,00.

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