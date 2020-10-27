Несмотря на то, что чемпионат России по плаванию в Казани - всего лишь второй старт для сборной в этом нестандартном из-за коронавируса сезоне, участники набрали неплохую форму.

Чемпион и рекордсмен мира на дистанции 200 м брассом Антон Чупков выиграл заплыв и установил новый рекорд России на стометровке - 58,83, побив свое же прошлогоднее достижение (58,94).

- Три недели назад плыл на секунду хуже, чем сейчас, - приводит слова Чупкова пресс-служба Всероссийской федерации плавания. - Рекорд - приятный бонус, но все равно есть над чем работать. Впереди 200 м, самому интересно после сегодняшнего результата.

Еще одним рекордсменом стал 17-летний Илья Бородин. В финале на дистанции 200 м комплексным плаванием он рассчитывал на юношеский рекорд, но проплыл как взрослый - 1.58,00.