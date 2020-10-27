На грани войны: как советский ЗРК сбил самолет-разведчик U-2 на Кубе

День 27 октября 1962 года вошел в историю как "черная суббота" - именно тогда по мнению многих очевидцев, а позже и историков, мир как никогда близко подошел к началу ядерной войны. Карибский кризис достиг своего апогея: в небе над Островом свободы советским зенитно-ракетным комплексом С-75 "Двина" был сбит американский самолет-разведчик U-2.

Суть противостояния, напомним, заключалась в том, что СССР решил разместить на Кубе баллистические ракеты средней дальности Р-12 и Р-14 с ядерными боеголовками (радиус действия - две и четыре тысячи километров соответственно), способные достичь большинства стратегических объектов на востоке и в центральной части США. Делалось это для установления паритета - в 1961 американцы начали размещать недалеко от турецкого города Измир ракеты средней дальности PGM-19 "Юпитер" с радиусом действия 2400 километров. То есть они напрямую угрожали Европейской части СССР.

Если учесть, что США в целом располагали гораздо более мощным ядерным арсеналом, а также большим количеством средств доставки (подводные лодки, стратегические бомбардировщики, размещенные в Европе ракеты), то становится очевидным, что Советский Союз оказался в крайне уязвимом положении. Осознавало это и руководство страны, решившееся на неординарный ответный шаг.

В рамках секретной операции "Анадырь" в начале августа 1962 года на Кубу прибыли первые корабли с баллистическими ракетами. Началось возведение пусковых установок, развертывание советской группы войск. В начале сентября американцы получили снимки с самолета U-2, на которых было запечатлено строительство позиций для зенитных ракет. Тогда президент Кеннеди заявил в Конгрессе, что на Кубе нет наступательных ракет. Чтобы избежать возможной эскалации конфликта, он временно приостановил разведывательные полеты U-2 над островом, которые возобновились только 14 октября.

Тогда стало очевидным, что на Кубе все же устанавливаются баллистические ракеты. Градус напряжения резко вырос, а полеты U-2 стали совершаться уже по шесть раз в день. Американцы рассматривали несколько возможных вариантов ответа: немедленный массированный авиаудар по Кубе, вторжение на остров, военно-морская блокада. Несмотря на радикальные предложения военных, Кеннеди все же ограничился более мягким вариантом "морского карантина".

В конце октября СССР и США уже начали вести переговоры о дипломатическом разрешении кризиса (известно в частности о двух письмах Хрущева, где он предлагал свои условия мира), однако его исход был далеко не очевидным. 27-го числа на подлете к Гуантанамо советскими средствами ПВО был замечен американский самолет-разведчик U-2. Когда он оказался над Кубой, расчету ЗРК С-75 последовал приказ: нарушителя - сбить. Три года назад в журнале "Родина" публиковались воспоминания о том событии офицера наведения лейтенанта Алексея Ряпенко (из книги "Белые пятна Карибского кризиса"):

"...майор Герченов приказал мне: "Цель уничтожить тремя, очередью!" Я перевел все три стрельбовых канала в режим БР и нажал кнопку "Пуск" первого канала. Ракета сошла с пусковой установки. После я доложил: "Есть захват!" Первая ракета уже летела 9-10 секунд, когда командир скомандовал: "Вторая, пуск!" Я нажал кнопку "Пуск" второго канала. Когда разорвалась первая ракета, на экранах появилось облако. Я доложил: "Первая, подрыв. Цель, встреча. Цель поражена!" После подрыва второй ракеты цель начала резко терять высоту, и я доложил: "Вторая, подрыв. Цель уничтожена!" Пилот U-2 майор Рудольф Андерсон погиб.

По мнению авторов книги, в этом эпизоде есть серьезные нестыковки. В частности, самолеты U-2 тогда были оснащены прибором для обнаружения советских радаров. Опытный Рудольф Андерсон, прошедший еще Корейскую войну, увидев, что оказался под прицелом, мог бы начать маневрирование, однако он этого не сделал. По одной из версий, американское военное командование отправило Андерсона на задание с отключенной системой безопасности. Атака на самолет-разведчик США в таком случае должна была стать поводом для немедленных военных мер в отношении Кубы.

Однако этого, к счастью, не произошло. Кеннеди не пошел на поводу у "ястребов" Пентагона. Осознав, что на Кубе уже собрана боеспособная группа войск, и что в случае нападения на остров ответная реакция может последовать в других точках мира, он продолжил дипломатические переговоры, которые в итоге удовлетворили обе стороны. Советский Союз хотя формально и свернул свою операцию, добился главного: демонтажа американских ракет в Турции, а также публичного обещания США не нападать на Кубу. А позже с появлением новых межконтинентальных баллистических ракет необходимость размещения ядерного оружия у границ США отпала вовсе.