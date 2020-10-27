Проект единого плана по достижению национальных целей предполагает, что к 2030 году количество вновь созданных рабочих мест в крестьянско-фермерских хозяйствах (КФХ) составит 46 тысяч человек. И для этого предусмотрены несколько форм поддержки - от льготного кредитования до создания комплексной системы поддержки экспорта МСП.

В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в 2020 году выделено почти 3,9 млрд рублей, сообщили в минсельхозе. Большой популярностью пользуются гранты для начинающих фермеров "Агростартап". По данным минсельхоза, в прошлом году их получили более двух тысяч фермеров, а заявок поступило 3,9 тысячи. За три квартала 2020 года грант оформили 988 фермерских хозяйств. В этом году на "Агростартап" будет направлено около 2,7 млрд рублей. Средства гранта фермеры используют на покупку земли сельхозназначения, строительство и модернизацию объектов для производства и переработки продукции, приобретение животных, посадочного материала, спецтранспорта и оборудования. Также в рамках нацпроекта дополнительную поддержку в виде возмещения части затрат уже получили 176 сельхозкооперативов.

Всего же на грантовую поддержку начинающих фермеров в этом году выделено 9,5 млрд рублей. Ей смогли воспользоваться 1340 фермеров, также финансирование получили 463 проекта по развитию семейных ферм.

За последние несколько месяцев федеральные власти приняли ряд мер, которые облегчили жизнь российским аграриям на фоне последствий COVID-19. Так, фермерам и сельхозкооперативам дали возможность использовать льготные инвестиционные кредиты (до 5%) и гранты для приобретения торговых объектов, оборудования и спецтранспорта.

За 8 лет количество КФХ сократилось на 40%, в начале 2020 года их было 176,3 тысячи. По оценке Россельхозбанка, в 2019 году КФХ произвели 14% продовольствия.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Татьяна Карабут

Цитата

Максим Решетников, министр экономического развития:

"Главное, что мы ожидаем от платформы, - сервис должен работать в проактивном режиме. Сервис, который подскажет предпринимателю, какие дополнительные возможности существуют для того, чтобы бизнес рос. Мы должны создать систему, которая будет давать предпринимателям возможность двигаться дальше".

Самозанятые

Пять плюсов

С момента запуска приложения "Мой налог", которое позволяет оформить режим самозанятости, в нем зарегистрировались более 1,2 млн человек. У этого режима несколько преимуществ:

1. Низкие налоги - 4% от суммы своего дохода при работе с физлицами и 6% при работе с компаниями и ИП. Не нужно ничего платить, если вы решили сделать перерыв и временно не работать. Дополнительных взносов и отчислений нет, как в случае с упрощенной системой налогообложения ИП.

2. Удобство регистрации и уплаты налога - в приложении "Мой налог" достаточно сфотографировать себя и паспорт, приложение само пробивает чек, который можно отправить клиенту через мессенджер. ФНС по этим данным рассчитывает налог и присылает уведомление. Оплатить его можно автоматически. Подавать декларацию не нужно.

3. Можно совмещать основную работу с подработками в режиме самозанятого.

4. Самозанятым предоставляется налоговый вычет в пределах 10 тыс. рублей (ставка налога уменьшается на 1 или 2%). В этом году самозанятым в качестве антикризисной меры предоставлен дополнительный "налоговый капитал" в размере МРОТ (а еще им вернули налог, уплаченный за 2019 год). Правительство готовится предоставить молодым людям в возрасте до 18 лет, которые впервые зарегистрируются в качестве самозанятых после 1 января 2021 года, дополнительный налоговый вычет в аналогичном размере (12,1 тысячи рублей).

5. Перестать быть самозанятым так же просто, как и зарегистрироваться, - через приложение. Самые распространенные виды деятельности в приложении "Мой налог" - такси, аренда квартир, репетиторство.

Подготовила Ирина Алпатова

Цифровизация

Единая платформа для бизнеса появится в 2021 году

В России появится единый агрегатор мер поддержки и полезных сервисов для малых и средних предпринимателей, а также самозанятых. В обновленном нацпроекте по поддержке малого и среднего бизнеса предусмотрен отдельный федеральный проект для развития этой платформы. Власти планируют создать целую экосистему, "единое окно" для предпринимателей, самозанятых и тех, кто только планирует начать свое дело. Оператором платформы станет Корпорация МСП, у которой уже есть цифровая платформа "Бизнес-навигатор", на основе которого бизнес может определить рыночную нишу, рассчитать примерный бизнес-план, проверить контрагента, найти информацию о закупках. Пока вопрос, как две платформы будут взаимодействовать между собой, остается открытым.

Новая платформа предоставит доступ к оцифрованным услугам федеральных и региональных органов власти, организаций инфраструктуры поддержки МСП и институтов развития, а также к широкому набору коммерческих сервисов через личный кабинет.

32,5 процента составит доля МСП (сейчас 21,5%)

Первыми внедрят несколько приоритетных сервисов. Одни из них повысят доступность кредитных продуктов, другие протестируют навыки предпринимателя и подберут ему образовательную программу, третьи упростят контроль налоговой задолженности и уплату налогов. В первой очереди также сервисы доступа к гарантиям, поручительствам, грантам, субсидиям и лизинговым программам.

Предполагается, что платформа будет настраиваться индивидуально под пользователя. "В планах - наличие на платформе востребованных сервисов, индивидуально подобранных под профиль пользователя, маркетплейсов, финансовых продуктов и онлайн-офиса", - сообщили "РГ" в пресс-службе минэкономразвития.

Подготовила Ирина Алпатова