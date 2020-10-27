На кинофестивале "Лістапад" пройдет выставка, посвященная Валерию Рубинчику

В рамках культурной программы 27-го ММКФ "Лістапад", который пройдет в ноябре, откроется выставка "Для меня кино важнее жизни", посвященная 80-летию со дня рождения одного из самых оригинальных российско-белорусских кинорежиссеров Валерия Рубинчика.

Валерий Рубинчик родился в Минске. Отец его был директором в оркестре Эдди Рознера, затем директором Русского театра в Минске, мать работала инженером. Окончил три курса Белорусского театрально-художественного института. Работал разнорабочим на "Беларусьфильме", затем помощником режиссера. После нескольких попыток в 1962 году поступил на режиссерский факультет ВГИКа,(учитывая предыдущее образование, был принят сразу на второй курс). Во ВГИКе имел прозвище Феллинчик.

С 1969 года- режиссер на студии "Беларусьфильм", затем был художественным руководителем "Беларусьфильма". С 1990 года - на "Мосфильме.

Преподавал во ВГИКе, руководил режиссерскими мастерскими на Высших курсах сценаристов и режиссеров во Всероссийском институте переподготовки и повышения квалификации работников кинематографии. Среди учеников Рената Литвинова, Анна Меликян, Алексей Сидоров, из актеров - Ксения Качалина, Дмитрий Рощин, Елена Корикова.

Выставка погрузит посетителей в мир наиболее знаковых фильмов Валерия Рубинчика, который был талантливым стилизатором и всегда обогащал свои картины выразительными подробностями о конкретной исторической эпохе.

Главный акцент на выставке, где будет представлено более 200 экспонатов, сделан на фильмах исторической тематики - фильме-притче с детективной фабулой "Дикая охота короля Стаха" по мотивам одноименной повести белорусского классика Владимира Короткевича и исторической мелодраме "Могила льва" по мотивам белорусских легенд.

Посредством оригинальных композиций из образцов реквизита, костюмов, эскизов декораций, режиссерских разработок, кадров из фильмов и плакатов к ним, а также специального освещения авторы выставки воссоздадут эмоциональную атмосферу экранного действия, передадут заложенные в киноизображении смыслы.

Один из залогов художественного своеобразия фильмов Валерия Рубинчика - участие в их создании многих ведущих мастеров белорусского кинематографа - кинооператоров Татьяны Логиновой, Юрия Марухина, Юрия Елхова, художников-постановщиков Евгения Игнатьева, Владимира Дементьева, Александра Чертовича, Владимира Чернышова, художников по костюмам Эллы Семёновой и Алевтины Кавецкой, композитора Евгения Глебова, работы которых будут также представлены на выставке.

В режиме нон-стоп будет демонстрироваться коллаж из наиболее выразительных фрагментов фильмов Валерия Рубинчика, картины же можно будет посмотреть полностью в кинозале музея.

Место проведения выставки - Музей истории белорусского кино - филиал Национального исторического музея Республики Беларусь.