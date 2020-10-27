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27.10.2020 21:38
Рубрика: Власть

Помощь в трудную минуту

Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Неделя № 244(8298)
Кабинет министров выделяет дополнительно более 35 млрд рублей для поддержки граждан, оставшихся без работы, во всех регионах. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин.

Он напомнил, что ранее тем, кто потерял работу (в том числе из-за коронавируса), назначили максимальное пособие, а также выплаты на детей. Всего на эти цели заложено в бюджете на 2020 год более 165 млрд рублей.

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"Дополнительно к ним правительство выделяет еще более 35 млрд рублей. Они пойдут на поддержку безработных во всех регионах", - сообщил Мишустин. Он добавил, что уже подписал соответствующее распоряжение.

"Важно, чтобы все, кто остался без работы, вовремя и регулярно получали положенные выплаты. Люди оказались в непростой ситуации. Государство должно их поддержать", - подчеркнул премьер.

Важно, чтобы все, кто остался без работы, вовремя и регулярно получали положенные выплаты 

"И, конечно, мы продолжим делать все необходимое, чтобы ситуация на рынке труда выравнивалась", - добавил глава кабмина.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства

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