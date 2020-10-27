На шоу "Голос" очередной скандал. Но вмешался Баста

Ситуация очень простая. На "слепых прослушиваниях" все четверо наставников повернулись к Александре Будниковой, которая потом выбрала команду Басты. Но вмешался Станислав Садальский, рассказавший, что девушка - дочь ведущего Первого канала Романа Будникова (известного по программам "Доброе утро" и "Фазенда" и, кстати, достойного рок-гитариста). Актер даже назвал ее "новой "дочкой Алсу". С этого и начался конфликт вокруг шоу "Голос", а зрители начали высказывать в социальных сетях прямо противоположные мнения…

Конечно, Баста должен был вмешаться. Ибо упрек Станислава Садальского в первую очередь адресован ему. Хотя это сама Александра Будникова выбрала команду рэпера, хотя могла пойти к Полине Гагариной, Сергею Шнурову или Валерию Сюткину. Напомним, что на "слепых прослушиваниях" она спела "Пьяное солнце", которое первым исполнил Alekseev. Обозревателю "РГ" показалось, что исполнительница немного переволновалась, номеру не хватало энергетики и, возможно, тех обертонов и шарма, который был в изначальной версии хита замечательного русскоязычного певца из Киева.

Но в целом потенциал исполнительницы был явным и впечатляющим. Хотя то, как трое участников нажали кнопки и бурно выразили радость, может, кого-то и удивило. При этом Шнуров еще и сам браво стукнул по кнопке на кресле у Валерия Сюткина, который в тот момент решения не принял. В любом случае, думается, высказанные сравнения никем не доказаны, а поэтому и не правомочны…

А правы ли были наставники в своем выборе, покажут только следующие этапы шоу "Голос". Ведь часто только профессионалы могут заранее понимать возможности и перспективы каждого нового артиста, приходящего в студию программы… И это - отнюдь не повод закрывать проект, как поспешили написать иные персоны политики и шоу-бизнеса…

Собственно, важно даже другое. То, как вступился за исполнительницу сам Баста, заодно заостривший вопросы и смятения, которые стали появляться на проекте уже очень часто.

Вначале - в 2019 году, когда в "Голосе. Дети" победила участница, которую обвинили в накрутке голосов ("Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала", - эту фразу Алсу процитировало 20 февраля РИА Новости, ссылаясь на ее интервью в YouTube). А затем и в нынешнем, 2020-м, уже на "Голосе 60+". Тогда, напомним, наставник Елена Ваенга на "слепых прослушиваниях" не повернулась на голос своей давней подруги, сочтя, что иначе она поступила бы неэтично. Впрочем, также несколько лет назад поступил и Александр Градский, когда на "слепые прослушивания" без предупреждения пришел его сын…

И, похоже, что теперь Баста постарался ответить в Instagram на все эти многие накопившиеся морально-этические вопросы. Вот что он написал на своей странице:

- Участница моей команды самобытная и талантливая девчонка Саша Будникова оказалась дочерью ведущего "Первого Канала" Романа Будникова. Хочется спросить у комментаторов - экспертов: неужели это проклятье - быть ребенком известных родителей? Неужели, рождаясь в известной или обеспеченной семье, ты уже обречен быть ни на что не способным, ни в чем не талантливым и лишь покорно нести фамильное бремя? А как же Мироновы, Урганты, Нагиевы, Табаковы, Райкины, Дунаевские? А Лив Тайлер?.. Честно сказать, до разоблачения я не знал ни о Саше, ни да простит меня Первый канал, о ее отце… То, что я услышал, сидя спиной к участнику, было талантливо, качественно и профессионально. То, что я услышал, меня тронуло. Я буду работать с Сашей, как с человеком, чей голос развернул меня вслепую, как и остальные голоса моей команды…

Кстати

Вот еще некоторые из мнений, уже высказанных в Instagram:

"Васян все по делу расстелил! Неимоверно уважение к тебе, старик" (@Krap.cao).

"Не проклятие, просто ребенок известных родителей и без конкурса займет свою нишу в шоу-бизнесе. Но конкурс мог бы помочь какому-нибудь талантливому человечку из глубинки, а нет - его место занято дочкой ведущего на этом же канале" (@Alla Kuzmina).

"Ну, она же реально классная, талантливая девчонка, если бы "тянули" - было бы заметно" (@Anastasiazhu_zhu).

"Не зацепило, хотя она умница" (@Gesha_gamaunov).