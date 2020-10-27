Экипаж российского рыболовного траулера "Николай Солодчук", который находится в Намибии в порту Уолфиш-Бей на берегу Атлантического океана, обратился за помощью в дальневосточный профсоюз моряков. Рыбаки год не получают зарплату и хотят вернуться на родину. Долг работодателя составил более 20 миллионов рублей.

Моряков наняли в августе прошлого года для добычи краба, контракт был рассчитан на шесть месяцев. За помощью они обратились в российское консульство, а также в Дальневосточную региональную организацию Российского профсоюза моряков. Всего их 11 человек - из Камчатки, Краснодара, Приморского и Хабаровского краев.

Известно, что многие моряки уже переболели коронавирусом, но сейчас общее состояние людей удовлетворительное. Все они находятся на корабле, где есть запас воды и провизии.

Уже во вторник, после обращения в различные инстанции с просьбой о помощи, членам экипажа краболова начали погашать задолженность по заработной плате. По словам зампредседателя Российского профсоюза моряков Игоря Ковальчука, россиянам выплатили около 3,5 миллиона рублей.