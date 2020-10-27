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27.10.2020 22:20
Рубрика: Экономика

Застряли в рейсе

Российские моряки, находящихся в Намибии, просятся на родину
Текст: Артем Красиков ("Российская газета", Хабаровск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8297)
Экипаж российского рыболовного траулера "Николай Солодчук", который находится в Намибии в порту Уолфиш-Бей на берегу Атлантического океана, обратился за помощью в дальневосточный профсоюз моряков. Рыбаки год не получают зарплату и хотят вернуться на родину. Долг работодателя составил более 20 миллионов рублей.

Моряков наняли в августе прошлого года для добычи краба, контракт был рассчитан на шесть месяцев. За помощью они обратились в российское консульство, а также в Дальневосточную региональную организацию Российского профсоюза моряков. Всего их 11 человек - из Камчатки, Краснодара, Приморского и Хабаровского краев.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Известно, что многие моряки уже переболели коронавирусом, но сейчас общее состояние людей удовлетворительное. Все они находятся на корабле, где есть запас воды и провизии.

Уже во вторник, после обращения в различные инстанции с просьбой о помощи, членам экипажа краболова начали погашать задолженность по заработной плате. По словам зампредседателя Российского профсоюза моряков Игоря Ковальчука, россиянам выплатили около 3,5 миллиона рублей.

Экономика Работа Зарплата

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