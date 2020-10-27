Названы риски от переувлажнения почв и неокрепшего льда

На границе смены времен года наибольшую опасность таит вода. Причем как в жидком, так и в твердом виде. С одной стороны, переувлажнение почвы может погубить урожай. С другой стороны, неокрепшие еще ледяные переправы крайне неустойчивы и могут привести к трагедиям.

О таких реальных сезонных угрозах предупредили ученые системы МЧС России в своем обновленном прогнозе. По их расчетам опасность потерять хорошие виды на урожай есть в Приамурье и на Вологодчине.

Переувлажненные почвы в результате дождей и паводка могут привести в этих двух регионах к гибели урожая, а на восстановление земель после подтоплений может уйти более двух лет. В целом же согласно прогнозу осенне-зимних максимальных уровней грунтовых вод в зоне риска Коми, Татарстан, Тамбовская и Самарская, Тюменская, Амурская области и Хабаровский край. В периоды весеннего половодья 2021 года там существуют высокие риски подтоплений.

Еще одна сезонная опасность подстерегает жителей северных регионов. Сейчас в Ханты-Мансийском автономном округе и Якутии реки уже покрылись слоем льда от 7 см. Это мало, и лед обманчив. Ученые предупредили и о рисках связанных с провалами людей и техники под неокрепший лед водоемов.