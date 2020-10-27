Названы риски от переувлажнения почв и неокрепшего льда

Новости

"Ювентус" - "Барселона" - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 00:05
Минтруд хочет увеличить максимальное пособие для женщин-военных с детьми 27.10.2020
Genesis показал премиальные кроссовер и седан для России 27.10.2020
В Петербурге скончался детский писатель Михаил Яснов 27.10.2020
СМИ: Президент "Барселоны" подал в отставку 27.10.2020
В Петербурге арестовали мужчину, отрезавшего палец преподавательнице 27.10.2020
В Таганроге семь школьников отравились неизвестным газом 27.10.2020
Главы МИД РФ и Беларуси провели телефонные переговоры 27.10.2020
Режиссер и актер Роман Виктюк госпитализирован с коронавирусом 27.10.2020
Минтруд опубликовал новый ТОП-50 востребованных профессий 27.10.2020
Умер актер Михаил Макаров 27.10.2020
В армии коронавирус выявили у 2780 военнослужащих 27.10.2020
Попова объяснила требования по ношению масок в общественных местах 27.10.2020
Депутат заявил о необходимости компенсации от организаторов геноцида 27.10.2020
На Кубани учитель снизила оценку школьнику за свое мнение в сочинении 27.10.2020
Врач объяснил, какие люди неуязвимы для коронавируса 27.10.2020
В Волгограде три человека пострадали от взрыва газа 27.10.2020
Индекс предпринимательской уверенности в РФ один из самых высоких в Европе 27.10.2020
В Азовском море на месте взрыва танкера нашли останки моряков 27.10.2020
Аналитики назвали самый популярный iPhone 27.10.2020
Путин раскритиковал систему закупки книг в библиотеки 27.10.2020
Сухогруз протаранил греческий военный корабль 27.10.2020
Москвичи стали реже пользоваться общественным транспортом 27.10.2020
Более 50 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на юго-востоке Москвы 27.10.2020
Умер заразившийся COVID-19 актер Джонни Лиз 27.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
14 премьер недели по ТВ и в Сети с 26 октября по 1 ноября
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
27.10.2020 22:25
Рубрика: Происшествия

Опасная вода

Названы риски от переувлажнения почв и неокрепшего льда
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 243(8297)
На границе смены времен года наибольшую опасность таит вода. Причем как в жидком, так и в твердом виде. С одной стороны, переувлажнение почвы может погубить урожай. С другой стороны, неокрепшие еще ледяные переправы крайне неустойчивы и могут привести к трагедиям.

О таких реальных сезонных угрозах предупредили ученые системы МЧС России в своем обновленном прогнозе. По их расчетам опасность потерять хорошие виды на урожай есть в Приамурье и на Вологодчине.

Иркутская область получит 1,3 млрд рублей на жилье для пострадавших от наводнения

Переувлажненные почвы в результате дождей и паводка могут привести в этих двух регионах к гибели урожая, а на восстановление земель после подтоплений может уйти более двух лет. В целом же согласно прогнозу осенне-зимних максимальных уровней грунтовых вод в зоне риска Коми, Татарстан, Тамбовская и Самарская, Тюменская, Амурская области и Хабаровский край. В периоды весеннего половодья 2021 года там существуют высокие риски подтоплений.

Еще одна сезонная опасность подстерегает жителей северных регионов. Сейчас в Ханты-Мансийском автономном округе и Якутии реки уже покрылись слоем льда от 7 см. Это мало, и лед обманчив. Ученые предупредили и о рисках связанных с провалами людей и техники под неокрепший лед водоемов.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Правительство МЧС

Главное сегодня

Путин продлил порядок начисления выплат на детей
Голикова: Избежать второго локдауна возможно при соблюдении мер безопасности
Эрдоган позвонил Путину по Карабаху
Мишустин продлил льготную ипотеку до 1 июля 2021 года
Российский суд впервые признал геноцид советского народа нацистами
Камеры будут фиксировать мойку машин в реках и парковку на газонах
Видео
Видео
В Москве аферист выманил у пенсионерки почти 5 миллионов рублей