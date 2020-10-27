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Названы самые богатые российские видеоблогеры на YouTube

Текст:   Антон Благовещенский
27.10.2020,  
15:45
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Авторы канала "Что было дальше" возглавили рейтинг российских блогеров, зарабатывающих на рекламе в YouTube. Их доход за год составил 3,55 миллиона долларов, пишет Forbes.

На втором месте - Валентин Петухов, создатель и один из ведущих канала о гаджетах Wylsacom. Его доход оценивается в 3,41 миллиона долларов. На третьем - комик Александр Гудков, создатель канала "Чикен Карри". Доход Гудкова от рекламы составил 1,13 миллиона долларов.

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На четвертую позицию авторы рейтинга поместили Юрия Дудя - он стал первым, чей годовой доход не превысил миллиона долларов. Заработок канала оценивается в 980 тысяч. Наконец, пятое место досталось актеру Антону Лапенко - он начал с коротких роликов в Instagram, играя вымышленных персонажей. На YouTube Лапенко выкладывает короткометражные фильмы. Его заработок, как и доход Дудя, оценивается в 980 тысяч долларов.

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