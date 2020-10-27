Вот-вот депутаты Госдумы примут во втором чтении закон о пчеловодстве. Его реализация, в частности, позволит предотвратить гибель пчел от пестицидов и агрохимикатов и, значит, вернуть фермерам и дачникам привычный урожай овощей, который без пчел получить практически невозможно.

Документом предусматривается, что не позднее чем за три дня до применения пестицидов и агрохимикатов ответственные за эти мероприятия через средства массовой информации должны проинформировать жителей населенных пунктов, расположенных на расстоянии до пяти километров от границ запланированных к обработке земельных участков.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, если в 1990 году в российских хозяйствах всех категорий содержалось 4,5 миллиона пчелиных семей, то к 2019 году их количество снизилось до 3,1 миллиона. А в мире за последние десять лет количество пчелиных семей уменьшилось на 15 миллионов.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), пчелы опыляют треть того, что мы едим.

Около 84 процентов культур, выращиваемых для потребления человеком, для повышения качества и урожайности нуждаются в опылении пчелами и другими насекомыми. А стоимость дополнительного урожая, получаемого от опыления пчелами, по подсчетам НИИ пчеловодства, в десять раз превышает стоимость прямой продукции пчеловодства.

Благодаря опылению повышаются не только урожаи фруктов, ягод и семян, но и качество агропродукции, уверены эксперты ФАО. В частности, опыление пчелами необходимо, чтобы получить урожай яблок и клубники, огурцов, лука, тыквы. Например, пчелоопыляемые огурцы вкуснее и дороже партенокарпических (не нуждающихся в опылении), говорит директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. А большинство огурцов, выращиваемых в открытом грунте, опыляются пчелами.

Без пчел нельзя получить урожай, но и обойтись без химических обработок посевов тоже невозможно

Но в июне-июле 2019 года в 25 регионах России отмечалась массовая гибель пчел. Погибло около 40 тысяч пчелосемей, или 1,3 процента от общего числа их в стране. Учитывая, что средняя пчелиная семья насчитывает 60 тысяч, а сильная - до 80 тысяч особей, погибло около 2,5- миллиардов насекомых. Погибали пчелы в основном в период проведения химических обработок против вредителей, рассказывает директор Всероссийского института защиты растений Минсельхоза России Владимир Алехин. Ученый отмечает: без пчел нельзя получить урожай, но и обойтись без химических обработок посевов тоже невозможно. Поэтому самым оптимальным вариантом их "сосуществования" он считает выстраивание доверительных отношений между пчеловодами и аграриями: они должны ставить в известность друг друга о местонахождении пасек и сроках проведения химобработок.

1,25 миллиона тонн урожая будет в этом году собрано в зимних теплицах, прогнозирует минсельхоз

В этом году, по словам ученого, такой проблемы не наблюдается или, по крайней мере, она выражена не так остро. Так, в этом сезоне ожидается отличный урожай яблок и груш. А из овощей опыление насекомыми важно разве что для огурцов. Но и для них Владимир Алехин не видит угрозы в этом году. Даже если огурцы и не опыляются, сейчас существует огромное количество партенокарпических сортов для открытого грунта. Впрочем, в последнее время все больше фермеров переходят на выращивание огурцов в теплицах. По мнению ученого, тепличные огурцы бывают невкусными, только если выращиваются на гидропонике (на искусственных питательных средах без почвы). Если же выращивать их на грунте, они по вкусу не хуже тех, которые выращены в открытом грунте.

При этом эксперты отмечают ряд преимуществ партенокарпических сортов . В частности, неопыляемые огурцы длительно плодоносят, не горчат, у них есть иммунитет к болезням и вредителям. Они не требуют особого ухода и хранятся дольше обычных огурцов. Впрочем, партенокарпические огурцы плохо переносят перепады температур.

По данным минсельхоза, производство отечественных тепличных овощей с 2013 года выросло более чем вдвое (с 538 тысяч тонн до 1,14 миллиона тонн).