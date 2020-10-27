Нурмагомедов вернулся на родину после победы над Гэтжи

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вернулся в Махачкалу после победного поединка против Джастина Гэтжи.

В субботу Нурмагомедов нанес поражение американцу Джастину Гэтжи на турнире UFC в Абу-Даби, после чего объявил о завершении спортивной карьеры.

Самолет с непобедимым бойцом ММА приземлился во вторник в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщается на странице правительства Дагестана в Instagram. Чемпиона встречал министр по физической культуре и спорта республики Магомед Магомедов.

В аэропорту Нурмагомедов признался, что "сейчас самое лучшее и подходящее время, чтобы на пике уйти, а это не каждый может". "Через год, два или три мне же все равно пришлось бы принимать это решение. Я сделал достаточно в этом виде спорта, чтобы считаться лучшим. Моя миссия выполнена", - сказал чемпион.