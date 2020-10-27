Нурмагомедов вернулся на родину после победы над Гэтжи

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Министр по физической культуре и спорта РД Магомед Магомедов встретил в Международном махачкалинском аэропорту действующего чемпиона мира UFC Хабиба Нурмагомедова. Напомним, два дня назад дагестанец Хабиб Нурмагомедов третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, досрочно выиграв у Джастина Гэтжи. Это его 29-я победа подряд без единого поражения.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вернулся в Махачкалу после победного поединка против Джастина Гэтжи.
В субботу Нурмагомедов нанес поражение американцу Джастину Гэтжи на турнире UFC в Абу-Даби, после чего объявил о завершении спортивной карьеры.
Самолет с непобедимым бойцом ММА приземлился во вторник в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщается на странице правительства Дагестана в Instagram. Чемпиона встречал министр по физической культуре и спорта республики Магомед Магомедов.
В аэропорту Нурмагомедов признался, что "сейчас самое лучшее и подходящее время, чтобы на пике уйти, а это не каждый может". "Через год, два или три мне же все равно пришлось бы принимать это решение. Я сделал достаточно в этом виде спорта, чтобы считаться лучшим. Моя миссия выполнена", - сказал чемпион.